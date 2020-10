Prajnesh in quarterfinals

Ismaning (Germany)

22 October 2020 03:27 IST

Prajnesh Gunneswaran beat Lukas Lacko of Sovakia 6-4, 5-7, 6-4 to move into the quarterfinals of the €44,820 Challenger tennis tournament here.

However, Ramkumar Ramanathan lost his singles second round and the doubles pre-quarterfinals with Purav Raja.

The results: €271,345 ATP, Cologne: Doubles (pre-quarterfinals): Oliver Marach (Aut) & Mate Pavic (Cro) bt Tennys Sandgren (US) & Divij Sharan 6-4, 6-2.

€44,820 Challenger, Ismaning, Germany: Singles (pre-quarterfinals): Prajnesh Gunneswaran bt Lukas Lacko (Svk) 6-4, 5-7, 6-4; Botic Van de Zandschulp (Ned) bt Ramkumar Ramanathan 6-2, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Sebastian Korda & Brandon Nakashima (USA) bt Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji 6-4, 7-5; Lloyd Glasspool (GBR) & Alex Lawson (US) bt Purav Raja & Ramkumar Ramanathan 5-7, 6-3, [10-4].

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt: Singles (pre-quarterfinals): Martins Podzus (Lat) bt Arjun Kadhe 6-2, 6-1.

Doubles (quarterfinals): Vladyslav Manafov (Ukr) & Arjun Kadhe bt Flavio Coboli (Ita) & Alexander Donski (Bul) 6-1, 6-4.