February 16, 2024 07:25 pm | Updated 09:34 pm IST - NEW DELHI

Nitin Kumar Sinha in partnership with Mitsuki Leong of Malaysia beat Orel Kimhi and Ofek Shimanov of Israel 2-6, 7-5, [10-4] in the doubles semifinals of the $25,000 ITF men’s tennis tournament in Nakhon Si Thammarat, Thailand, on Friday.

The results:

$25,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Doubles (semifinals): Mitsuki Leong (Mas) & Nitin Kumar Sinha bt Orel Kimhi & Ofek Shimanov (Isr) 2-6, 7-5, [10-4].