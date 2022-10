Mahalingam Kandhavel ousts top seed Tejas Ahuja

Mahalingam Kandhavel on way to beating Tejas Ahuja in the boys’ under-16 second round of National sub-junior tennis tournament in New Delhi on Tuesday. | Photo Credit: Kamesh Srinivasan

Mahalingam Kandhavel was clever and crafty as he knocked out the top seed Tejas Ahuja 6-4, 6-1 in the under-16 boys second round of the Fenesta National sub-junior tennis championship at the DLTA Complex on Tuesday.

Having won the under-18 doubles title with Rethin Pranav, Mahalingam was quite sharp and toyed with his opponent with a deceptive game.

In the girls sectionb, Yashika turned the match around midway to beat Manognya Madasu 2-6, 7-6(5), 6-2, while Mahika Khanna pipped Aleena Farid 4-6, 6-1, 7-6(4).

The results (second round): Boys: Mahalingam Kandhavel bt Tejas Ahuja 6-4, 6-1; Trishant Dandu bt Hrisheek Vavilapally 6-3, 2-6, 6-4; Dhiraj Reddy bt Priyansh Barthwal 6-3, 6-2; Tanussh Ghildyal bt Arya Kallambella 6-4, 7-5; Swastik Sharma bt Levin Mydeen 6-1, 6-3; Hitesh Chauhan bt Karan Rawat 6-2, 6-0; Deepam Malik bt Yashasvi Balhara 6-0, 6-4; Aarjun Pandit bt Praneel Sharma 6-4, 6-3; Samarth Sahita bt Ved Thakur 6-4, 6-1; Vraj Gohil bt Naishik Ganagama 6-3, 6-2; Samprit Sharma bt Siddhant Sharma 7-5, 6-1; Arjun Rathi bt Fateh Singh 6-4, 6-3; Dhruv Sachdeva bt Shanker Heisnam 1-6, 6-1, 7-5; Simardeep Sawhney bt Bharat Phulwaria 6-1, 6-4; Aradhya Kshitij bt Antariksh Tamuly 6-3, 6-2; Debasis Sahoo bt Jevin Kanani 6-2, 6-4.

Girls: Asmi Adkar bt Saily Thakkar 6-0, 6-0; Saumya Ronde bt Divya Ungrish 6-1, 6-4; Sejal Bhutada bt Shaivi Dalal 4-6, 6-2, 6-4; Sreenidhi Balaji bt Princy Mandagall 6-3, 3-6, 6-1; Saijayani Banerjee bt Harithashri Venkatesh 6-2, 6-2; Yashika bt Manognya Madasu2-6, 7-6(5), 6-2; Laxmi Siri Dandu bt Nainika REddy 5-7, 6-1, 6-0; N Harshini bt Suhani Gaur 6-2, 6-3; Maaya Rajeshwaran bt Aditi Tyagi 6-4, 6-0; Pehal Kharadkar bt Isheeta Midha 7-5, 6-1; Niyati Kukreti bt Divya Sharma 7-6(7), 6-2; Aishwarya Jadhav bt Aarushi Raval 6-0, 6-2; Janvi Asawa bt Shagun Kumari 7-5, 6-1; Mahika Khanna bt Aleena Farid 4-6, 6-1, 7-6(4); Riya Sachdeva bt Tamanna Panwar 6-3, 6-1; Aakruti Sonkusare bt Mehak Kapoor 6-2, 6-4.