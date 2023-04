Maaya Rajeshwaran falls at the last hurdle

April 08, 2023 08:07 pm | Updated 08:29 pm IST

Jiyun Oh of Korea beat top seed Maaya Rajeshwaran 6-3, 6-1 in girls’ final of the Asian under-14 tennis tournament at the Kalinga Stadium on Saturday.

In the girls’ doubles final, Maaya and Harithashree Venkatesh were beaten 6-4, 6-1 by Yeri HOng and Jiyun Oh of Korea.

The results (finals): Boys: Wonmin kIm (Kor) bt Min Hyuk Cho (Kor) 7-6(2), 6-2.

Doubles: Min Hyuk Cho & Wonmin kim (Kor) bt Ryu Kotikula & Dharma Pantaratorn (Tha) 6-3, 6-1.

Girls: Jiyun Oh (Kor) bt Maaya Rajeshwaran 6-3, 6-1.

Doubles: Yeri Hong & Jiyun Oh (Kor) bt Maaya Rajeshwaran & Harithashree Venkatesh 6-4, 6-1.