Lavanya Sreekrishnan eases past Shruti Gupta in AITA women’s tennis tournament

August 28, 2023 07:35 pm | Updated 07:35 pm IST - Jhajjar

Lavanya Sreekrishnan beat fifth seed Shruti Gupta 6-2, 6-4 in the first round of the ₹100,000 AITA women’s tennis tournament at the Joygaon Academy in here on Monday.

The results (first round): Sahira Singh bt Pavithra Reddy 6-1, 6-2; Mushrath Shaik bt Muskan Prajapat 6-0, 6-2; Bhumika Dahiya bt Jostna Madane 6-3, 6-2; Sejal Bhutada bt Ritu Rai 6-0, 6-3; Divya Bhardwaj bt Radha Sadhra 6-2, 6-1; Samaira Malik bt Snigdha Patibandla 6-4, 6-4; Tanushri Pandey bt Jasmine Rawat 6-2, 6-1; Lavanya Sreekrishnan bt Shruti Gupta 6-2, 6-4; Rachita Talwar bt Pragati Solankar 6-2, 6-3; Breshna Khan bt Omna Yadav 6-2, 7-5; Prathiba Narayan bt Ritu Ohlyan 6-2 6-0; Shefali Arora bt Kavya Khirwar 6-1, 6-1; Mirdhula Palanivel bt Rutuparna Choudhary 6-3, 6-3; Arthi Muniyan bt Shireen Ahamed 6-2, 6-1; Harini Parthiban bt Diya Tyagi 6-2, 3-6, 6-4; Kashish Bhatia bt Nemha Kispotta 6-1, 7-5.