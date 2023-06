Karman Thandi enters the ITF women’s tennis tournament quarterfinals in Portugal

June 01, 2023 08:34 pm | Updated 10:40 pm IST

Karman Kaur Thandi defeated Olga Helmi of Denmark 7-6(4), 6-3 in the pre-quarterfinals of the $40,000 ITF women’s tennis tournament at Montemor-O-Novo, Portugal, on Thursday. Fourth seed Karman will face fifth seed Francisca Jorge of Portugal in the last-eight.

In the $25,000 ITF women’s event in Thailand, Vaidehi Chaudhari reached the singles quarterfinals and doubles semifinals with Shrivalli Bhamidipaty.

The results:

€73,000 Challenger, Troisdorf, Germany: Pre-quarterfinals: Sumit Nagal w/o Jan Choinski (GBR).

€73,000 Challenger, Vicenza, Italy: Doubles (pre-quarterfinals): Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth bt Vit Kopriva & Jaroslav Pospisil (Cze) 6-1, 6-2.

$15,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand: Pre-quarterfinals: Siddharth Vishwakarma bt Plaphoom Kovapitukted (Tha) 6-1, 4-6, 6-4; Nitin Kumar Sinha bt Krittin Koaykul (Tha) 7-5, 7-5; Ryotaro Taguchi (Jpn) bt Manish Sureshkumar 6-2, 3-6, 6-3; Doubles (quarterfinals): Siddhant Banthia & Finn Reynolds (Nzl) w/o Orel Kimhl (Isr) & Kazuki Nishiwaki (Jpn).

$15,000 ITF men, Rancho Santa Fe, USA: First round: Cash Hanzlik (USA) bt Niki Poonacha 1-6, 7-5, 6-1.

$40,000 ITF women, Montemor-O-Novo, Portugal: Pre-quarterfinals: Karman Kaur Thandi bt Olga Helmi (Den) 7-6(4), 6-3.

$25,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand: Pre-quarterfinals: Vaidehi Chaudhari bt Sowjanya Bavisetti 6-0, 6-4; Doubles (quarterfinals): Shrivalli Bhamidipaty & Vaidehi Chaudhari bt Chisa Hosonuma (Jpn) & Man Ying Maggie Ng (Hkg) 6-3, 6-2; Zeel Desai & Anastasia Sukhotina bt Sara Nayar (Aus) & Ho Ching Wu (Hkg) 6-2, 5-7, [10-2].

$25,000 ITF women, La Marsa, Tunisia: Pre-quarterfinals: Rutuja Bhosale bt Nefisa Berberovic (BIH) 3-6, 6-3, 6-4; First round: Rutuja bt Fanny Ostlund (Swe) 6-4, 3-6, 6-2.

$25,000 ITF women, Yecla, Spain: Doubles (quarterfinals): Riya Bhatia & Vasanti Shinde bt Suhani Patil & Javiera Verdugo (Chi) 6-2, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Doubles (quarterfinals): Noelia Zanotti (Esp) & Alisha Reayer (GBR) bt Sharmada Balu & Mansi Vadyala (USA) 6-1, 6-4.