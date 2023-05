Karman Kaur enters second round in Portugal

May 31, 2023 08:12 pm | Updated 10:36 pm IST - NEW DELHI

Karman Kaur Thandi beat Amandine Hesse of France 7-6(2), 6-4 in the first round of the $40,000 ITF women’s tennis tournament in Montemor-O-Novo, Portugal, on Wednesday.

The results:

$80,000 Challenger, Little Rock, USA

Doubles (pre-quarterfinals): Nam Ji Sung (Kor) & Artem Sitak (Nzl) bt Arjun Kadhe & Daniel Masur (Ger) 1-6, 7-6(3), [10-6].

$25,000 ITF men, Jakarta, Indonesia

Singles (first round): Tomislav Papac (Aus) bt Shivank Bhatnagar 3-6, 7-5, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Tsung-Hao Huang (Tpe) & Hong Kit Wong (Hkg) bt Shivank Bhatnagar & Mao Takada (Jpn) 7-5, 6-2.

$15,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Singles (first round): Palaphoom Kovapitukted (Tha) bt Rishab Agarwal 6-3, 2-6, 6-3; Nitin Kumar Sinha bt SD Prajwal Dev 5-4 (retiered); Credit Chaiyarin (Tha) bt Arjun Mahadevan 6-3, 6-2; Siddharth Vishwakarma bt Yuttana Charoenphon (Tha) 6-1, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Siddhant Banthia & Finn Reyolds (Nzl) bt Jordan Chiu (USA) & Ha Minh Duc Vu (Vie) 6-4, 6-1.

$40,000 ITF women, Otocec, Slovenia

Doubles (pre-quarterfinals): Sada Nahimana (Bdi) & Ivana Sebestova (Cze) bt Victoria Miboko (Can) & Saumya Vig 6-4, 7-5.

$40,000 ITF women, Montemor-O-Novo, Portugal

Singles (first round): Karman Kaur Thandi bt Amandine Hesse (Fra) 7-6(2), 6-4.

$25,000 ITF women, La Marsa, Tunisia

Doubles (pre-quarterfinals): Rutuja Bhosale & Justina Milkulskyte (Ltu) bt Nefisa Berberovic (BIH) & Maria Kozyreva 7-6(3), 4-6, [10-5]; Emeline Dartron & Yasmin Mansouri (Fra) bt Gozal Ainitdinova (Kaz) & Sahaja Yamalapalli 4-6, 6-4, [10-4].

$25,000 ITF women, Yecla, Spain

Singles (first round): Katarina Kozarov (Srb) bt Riya Bhatia 6-0, 6-3.

Doubles (pre-quarterfinal): Riya Bhatia & Vasanti Shinde bt Lucia Peyre (Arg) & Sofia Rojas (USA) 6-2, 6-4; Suhani Patil & Javiera Verdugo (Chi) bt Frankie Wingate & Hilary Woodham (Nzl) 6-2, 6-4.

$25,000 ITF women, Changwon, Korea

Doubles (pre-quarterfinals): Ahn Yujin & Jeong Sunam (Kor) bt Jang Gio (Kor) & Soha Sadiq 6-4, 6-3.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Luana Araujo (Bra) bt Ishwari Matere 6-2, 6-3; Selya Rakki (Fra) bt Ashmitha Easwaramurthi 5-7, 6-0, 6-4; Joanna Zawadzka (Pol) bt Sharmada Balu 6-3, 6-1.

