Kadhe loses to top seed

cairo

26 November 2020 02:43 IST

Arjun Kadhe was beaten 6-2, 6-4 by the top-seeded Fabrizio Ornago of Italy in the first round of the $15,000 ITF men’s tennis tournament here on Wednesday.

The results:

$15,000 ITF men, Cairo, Egypt: Singles (first round): Fabrizio Ornago (Ita) bt Arjun Kadhe 6-2, 6-4; Damien Wenger (Sui) bt Sidharth Rawat 6-2, 6-0.

Doubles (pre-quarterfinals): Ignacio Monzon & Fermin Tenti (Arg) bt Tarun Anirudh Chilakalapudi & P.C. Vignesh 6-1, 6-1; Yaraslav Shyla (Blr) & Arjun Kadhe bt Adam El Mihdawy (USA) & Luis Patino (Mex) 4-6, 6-1, [10-7].

Yuri Dzhavakian (Ukr) & Mariano Navoke (Arg) bt Sidharth Rawat & Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-3, 7-6(3).

Anirudh Chandrasekar & Manish Sureshkumar bt Daniel Harris & Sean Harris (GBr) 6-1, 6-1.

$15,000 ITF women, Cairo, Egypt: Doubles (pre-quarterfinals): Hana Mortagy & Sandra Samir (Egy) bt Diana Maria Mihail (Rou) & Saumya Vig 6-1, 6-4.

Lamis Alhussein Abdel Aziz (Egy) & Anastasia Zolotareva (Rus) bt Jennifer Luikham & Snehal Mane 6-2, 6-4.