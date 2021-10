ITF women’s tennis | Jennifer in semifinals

Monastir (Tunisia)

23 October 2021 05:36 IST

Jennifer Luikham recovered from being down 1-3 in the decider to beat sixth seed Elena Milovanovic of Serbia 6-7(8), 6-3, 6-4 in the quarterfinals of the $15,000 ITF women’s tennis on Friday.

The results: $15,000 ITF men, Doha: Pre-quarterfinals: Tom Kocevar-Desman (Slo) bt Digvijay Pratap Singh 7-5, 6-3.

Doubles: Quarterfinals: Shashank Theertha & Tushar Madan w/o Daniel Cox (GBR) & Alex Deckers (Ned); Li Hanwen & Mu Tao (Chn) bt B.R. Nikshep & Shahbaaz Khan 6-3, 6-0.

Advertising

Advertising

$15,000 ITF, Monastir: Men: Doubles: Quarterfinals: Viktor Jovic (Srb) & Aziz Quakaa (Tun) bt Ankit Chopra & Aaditya Tewari 6-2, 6-0; Niki Poonacha & Sidharth Rawat bt Wissam Abderrahman & Mohamed Amin Oueslati (Tun) 7-6(3), 4-6, [10-7].