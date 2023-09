September 21, 2023 08:13 pm | Updated 08:24 pm IST

Monastir (Tunisia)

Teja Tirunelveli battled past second seed Lucia Domingo of Spain 6-7(7), 6-2, 6-3 in the pre-quarterfinals of the $15,000 ITF women’s tennis tournament on Thursday.

The results:

€145,000 Challenger, Saint-Tropez (France): Doubles, pre-quarterfinals: Lloyd Glasspool (GBR) & Harri Heliovaara (Fin) bt Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja 6-2, 6-2.

ADVERTISEMENT

€73,000 Challenger, Sibiu (Romania): Doubles, quarterfinals: Niki Poonacha & Divij Sharan bt Bor Artnak (Slo) & Dragos Cazacu (Rou) 5-7, 6-4, [10-8].

$25,000 ITF, Sharm El Sheikh (Egypt): Men, pre-quarterfinals: Leonardo Rossi (Ita) bt Mukund Sasikumar 3-6, 6-1, 6-1.; Women, doubles (quarterfinals): Ashmitha Easwaramurthi & Anna Sedysheva bt Amanda Elkin (Mex) & Klara Veldman (Ned) 7-6(3), 6-4.

$15,000 ITF, Monastir (Tunisia), pre-quarterfinals: Men: Pierre Delage (Fra) bt Dev Javia 6-0, 6-2;

Women: Maria Viviani (Ita) bt Vaishnavi Adkar 6-4, 6-2; Eliessa Vanlangendonck (Bel) bt Smriti Bhasin 6-1, 6-1; Teja Tirunelveli bt Lucia Domingo (Esp) 6-7(7), 6-2, 6-3.

Doubles, quarterfinals: Isaac Nortey (Gha) & Karan Singh Aurel Ciocanu (Can) & Jean-Christian Morandais (Glp) 6-3, 6-1.

$60,000 ITF women, Berkeley (USA): First round: Madison Brengle (USA) bt Sahaja Yamalapalli 6-0, 6-2.

$25,000 ITF women, Perth: Pre-quarterfinals: Talia Gibsonn (Aus) bt Shrivalli Bhamidipaty 6-4, 6-4.

Doubles, quarterfinals: Erika Sema (Jpn) & Alicia Smith (Aus) bt Sowjanya Bavisetti & Sravya Shivani 6-4, 6-2; Lisa Mays & Alana Parnaby (Aus) bt Monique Bary (NZ) & Shrivalli Bhamidipaty 6-4, 6-3.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.