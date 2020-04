Herman digs deep to beat Srivastava

Eighth seed Louis Herman of Belgium had to be at his fighting best to beat Karan Srivastava 6-1, 6-7(5), 7-6(3) in the boys’ first round of the ITF grade-3 junior tennis tournament at the CLTA Complex here on Monday. Han-Chih Lin of Chinese also won a three-setter to get past sixth seed Abhimanyu Vannem Reddy.

In the girls section, Diana Khodan of Ukraine won the first set against top seed Thassaporn Naklo of Thailand when the latter retired.

The results:

Boys (first round): Terence Atmane (Fra) bt Naresh Badgujar 6-0, 6-3; Dev Javia bt Dong Ju Kim (Kor) 6-2, 6-3; Rishabh Sharda bt Gauthier Onclin (Bel) 6-3, 6-2; Eric Vanshelbom (Ukr) bt Calvin Golmei 6-3, 6-4; Shashikant Rajput bt Theo Vandeweghe (Bel) 6-2, 7-5; Han-Chih Lin (Tpe) bt Abhimanyu Vannem Reddy 6-1, 1-6, 6-2; Minjong Park (Kor) bt Kushan Shah 6-3, 6-1; Louis Herman bt Karan Srivastava 6-1, 6-7(5), 7-6(3); Mathys Erhard (Fra) bt Kevin Patel 6-2, 6-3.

Doubles (pre-quarterfinals): Zhao Zhao & Zhou Xinmu (Chn) bt Calvin Golmei & Udit Kamboj 6-4, 3-6, 10-2; Shashikant Rajput & Uddayvir Singhbt Younes Lalami Laaroussi (Mar) & Theo Vandeweghe (Bel) 6-7(3), 6-1, 10-5; Soufiane El Mesbahi & Yassir Kilani (Mar) bt Naresh Badgujar & Bhupender Dahiya 6-3, 7-5; Rishabh Sharda & Sacchitt Sharma bt Terence Atmane & Mathys Erhard (Fra) 4-6, 7-6(2), 10-8.

Girls (first round): Diana Khodan (Ukr) bt Thassaporn Naklo (Tha) 6-4, (retd.); Julie Belgraver (Ned) bt Muskan Gupta 6-2, 6-0; Sophia Biolay (Fra) bt Yubrani Banerjee 6-1, 6-2; Supapitch Kuearum (Tha) bt Harleen Kaur 6-1, 6-1; Aesha Patel (USA) bt Riya Uboveja 6-4, 2-6, 7-6(6); Isabelle Haverlag (Ned) bt Simran Pritam 6-1, 6-3; Chloe Cirotte (Fra) bt Sonashe Bhatnagar 6-1, 7-6(6).

Doubles (pre-quarterfinals): Doroteja Joksovic (Srb) & Shivani Amineni bt Sophia Biolay & Marqaux Rouvroy (Fra) 6-1, 6-7(4), 11-9; Diana Khodan & Vera Tagasheva (Ukr) bt Princy Panchal & Simran Pritam 6-0,6-0; Aunchisa Chanta (Tha) & Hoi Ki Jenny Wong (HK) bt Sarah Dev & Maanya Viswanath 6-3, 6-0; Supapitch Kuearum (Tha) & Janice Tjen (Ina) bt Nikita Vishwase (USA) & Kritika Chhabra 6-3, 6-1.