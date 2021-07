Divij & Qureshi out

Divij Sharan and Aisam-Ul-Haq Qureshi of Pakistan lost 7-6(3), 7-5 to Hans Hach Verdugo and John Isner in the first round of the $694,655 ATP tennis tournament in Mexico.

The results:

First round: Los Cabos, Mexico: Hans Hach Verdugo (Mex) & John Isner (USA) bt Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) & Divij Sharan 7-6(3), 7-5; Taylor Fritz & Nicholas Monroe (USA) bt Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji 1-6, 6-4, [10-8].

$52,080 Challenger, Cary, USA: Genaro Alberto Olivieri (Arg) bt Sasikumar Mukund 4-6, 6-2, 7-5; Ramkumar Ramanathan bt Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 5-7, 6-4; Prajnesh Gunneswaran bt Thai-Son Kwiatkowski (USA) 6-3, 3-2 (retired).

Doubles: Lukas Lacko (Svk) & Ramkumar Ramanathan w/o William Blumberg & Ryan Harrison (USA).

$15,000 ITF men, Edwardsville, USA: Bruno Kuzuhara & Christian Langmo (USA) bt Nicholas Bybel (USA) & Sidharth Rawat 4-6, 6-3, [10-8].

$15,000 ITF, Monastir, Tunisia: Men: Valentin Vacherot (Fra) bt Adil Kalyanpur 4-6, 6-3. 6-0.

Doubles: Kody Pearson (Aus) & Adil Kalyanpur bt Jacob Brumm & Joshua Sheehy (USA) 6-2, 6-4.

Women: Nadline Keller (Sui) bt Humera Baharmus 6-4, 6-2. Doubles: Paula Ortega Redondo (Esp) & Lexington Reed (USA) bt Polina Gubina (Ukr) & Humera Baharmus 6-3, 6-2.

$15,000 ITF women, Cairo, Egypt: Anastasia Sukhotina (Rus) & Ashmitha Easwaramurthi bt Bianca Elena Barbulescu & Briana Szabo (Rou) 6-4, 3-6, [10-6]; Ana Lantigua De La Nuez (Esp) & Clara Vlasselaer (Bel) bt Arabella Koller (Aut) & Sathwika Sama 6-1, 6-4.