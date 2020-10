Divij & Bambridge enter quarterfinals

Nur Sultan (Kazakhstan)

28 October 2020 22:52 IST

Divij Sharan and Luke Bambridge beat Ariel Behar and Gonzalo Escobar 7-5, 4-6, [10-6] in the doubles first round of the $337,000 ATP tennis tournament here on Wednesday.

Other results: First round: €44,820 Challenger, Hamburg, Germany: Hugo Gaston (Fra) bt Sumit Nagal 7-5, 4-1 (retired); Tobias Kamke (Ger) bt Prajnesh Gunneswaran 3-6, 6-4, 6-1.

Doubles: Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji bt Illya Marchenko (Ukr) & Roman Safiullin (Rus) 6-1, 7-6(4).

€44,820 Challenger, Marbella, Spain: Carlos Taberner (Esp) bt Ramkumar Ramanathan 3-6, 7-5, 7-6(4).

$15,000 ITF, Sharm El Sheikh: Women: Alina Silich & Mariia Tkacheva (Rus) bt Emillie Lindh (GBr) & Ashmitha Easwaramurthi 6-7 (5), 6-1, [10-8].

Men: Vladyslav Manafov (Ukr) & Arjun Kadhe bt Preston Connor (Irl) & Aijaz Fugina (Slo) 6-0, 6-0; Marat Deviatiarov & Oleksil Krutykh (Ukr) bt Kelsey Stevenson (Can) & Sidharth Rawat 7-6(4), 6-4.