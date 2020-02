Divij-Artem in last eight

DELRAY BEACH

Divij Sharan and Artem Sitak of New Zealand beat Andre Goransson and Ugo Humbert 5-7, 6-4, [10-7] to set up a quarterfinal against the top seeded Bryan twins, Bob and Mike, in the $673,655 ATP tennis tournament here on Wednesday.

Other results:

€ 769,670 ATP, Marseille: Doubles (quarterfinals): Frederik Nielsen (Den) & Tim Puetz (Ger) bt Denis Shapovalov (Can) & Rohan Bopanna 7-5, 6-7(3), [10-8].

$ 54,160 Challenger, Cuernavaca, Mexico: Singles (second round): Guilherme Clezar (Bra) bt Ramkumar Ramanathan 7-6(5), 4-6, 6-4.

€ 46,600 Challenger, Bergamo, Italy: Doubles (pre-quarterfinals): Adil Shamasdin (Can) & Purav Raja bt Nino Serdarusic (Cro) & Chun-Hsin Tseng (Tpe) 6-4, 3-6, [10-3].

€ 46,600 Challenger, Koblenz, Germany: Singles (pre-quarterfinals): Yannick Hanfmann (Ger) bt Sasi Kumar Mukund 7-5, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Andre Begemann (Ger) & Florin Mergea (Rou) bt Sriram Balaji & Jeevan Nedunchezhiyan 7-6(6), 4-6, [10-6].

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt: Singles (pre-quarterfinals): Daniil Glinka (Est) bt Aryan Goveas 7-6(1), 6-0.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Singles (pre-quarterfinals): Manish Sureshkumar bt Rishab Agarwal 6-3, 6-1.