ITF women’s tennis | Diana ends Reyngold’s dream run

Diana Marcinkevica.

PUNE

24 December 2021 21:04 IST

Diana Marcinkevica of Latvia cut short the fine run of Ekaterina Reyngold of Russia with a 6-3, 4-6, 7-6(2) victory in the semifinals of the NECC $25,000 ITF women’s tennis tournament at the Deccan Gymkhana on Friday.

In the other semifinal, Moyuka Uchijima of Japan beat fifth seed Nigina Abduraimova of Uzbekistan for the loss of five games.

In the doubles semifinals, Rutuja Bhosale in partnership with Hiroko Kuwata of Japan missed two match points at 9-7 in the super tie-break and got beaten by the top seeds Anna Danilina and Valeriya Strakhova 3-6, 6-2, [11-9].

The results (semifinals):

Singles: Diana Marcinkevica (Lat) bt Ekaterina Reyngold (Rus) 6-3, 4-6, 7-6(2); Moyuka Uchijima (Jpn) bt Nigina Abduraimova (Uzb) 6-2, 6-3.

Doubles: Anna Danilina (Kaz) & Valeriya Strakhova (Ukr) bt Hiroko Kuwata (Jpn) & Rutuja Bhosale 3-6, 6-2, [11-9]; Funa Kozaki & Misaki Matsuda (Jpn) bt Zhibek Kulambayeva (Kaz) & Ekaterina Yashina (Rus) 6-4, 6-4.