Darja Semenistaja and Alexandra Eala win doubles title

January 28, 2024 04:33 am | Updated 04:33 am IST - PUNE

Fourth seeds Alexandra Eala and Darja Semenistaja beat top seeds Naiktha Bains and Fanni Stollar 7-6(8), 6-3 to clinch the doubles title in the NECC $40,000 ITF women’s tennis tournament at the Deccan Gymkhana on Saturday.

In the singles semifinals, Moyuka Uchijima of Japan beat top seed Darja Semenistaja 6-4, 2-6, 7-6(5) to set up a title clash against qualifier Tina Nadine Smith of Australia. Tina beat Dalila Jakupovic 6-7(5), 6-2, 6-0.

The results:

ADVERTISEMENT

Singles (semifinals): Moyuka Uchijima (Jpn) bt Darja Semenistaja (Lat) 6-4, 2-6, 7-6(5); Tina Nadine Smith (Aus) bt Dalila Jakupovic (Slo) 6-7(5), 6-2, 6-0; Quarterfinals: Darja bt Alexandra Eala (Phi) 7-6(6), 6-0; Moyuka bt Anouk Koevermans (Ned) 6-2, 6-4; Dalila bt Anca Alexia Todoni (Rou) 6-0, 1-6, 6-4; Tina bt Anastasia Tikhonova 6-1, 6-2.

Doubles (final): Alexandra Eala (Phi) & Darja Semenistaja (Lat) bt Naiktha Bains (GBR) & Fannis Stollar (Hun) 7-6(8), 6-3; Semifinals: Naiktha & Fanni bt Rutuja Bhosale & Ankita Raina 7-5, 6-7(3), [10-1]; Alexandra & Darja bt Saki Imamura & Naho Sato (Jpn) 7-6(5), 6-3.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.

ADVERTISEMENT