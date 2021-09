Challenger tennis tournament | Sumit Nagal loses to Travaglia

Szcecin (Poland)

15 September 2021 05:29 IST

Jeevan Nedunchezhiyan and Purav Raja in quarters

Eighth seed Stefano Travaglia of Italy beat Sumit Nagal 3-6, 6-1, 6-4 in the first round of the €132,280 Challenger tennis tournament here.

In the Challenger in Rennes (France), Jeevan Nedunchezhiyan and Purav Raja reached the doubles quarterfinals beating Kyrian Jacquet and Harold Mayot.

Other results: $25,000 ITF men, Madrid, Spain: Doubles (pre-quarterfinals): Carlos Lopez Montagud (Esp) & Manish Sureshkumar bt Pablo Llamas Ruiz & Bruno Mardones (Esp) 6-3, 6-3; Miguel Damas (Esp) & Digvijay Pratap Singh bt Davide Cortimiglia (Ita) & Enzo Wallart (Fra) 6-2, 7-6(3).

Advertising

Advertising

$15,000 ITF men, Cairo, Egypt: Doubles (pre-quarterfinals): Gabriel Roveri Sidney (Bra) & Fermin Tenti (Arg) bt Tarun Anirudh & Atharva Sharma 6-0, 6-1; Diego Augusto Barreto Sanchez (Esp) & Rishab Agarwal bt SD Prajwal Dev & Nitin Kumar Sinha 6-4, 7-5; Victor Ernaelsteen (Bel) & Louis Tessa (Fra) bt Tobias Franco (Arg) & Karan Singh 6-2, 7-6(5).

$15,000 ITF women, Melilla, Spain: Singles (first round): Maria Jose Zehnder (Arg) bt Sathwika Sama 6-4, 3-6, 6-4.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Doubles (pre-quarterfinals): Aunchisa Chanta & Chompoothip Jundakate (Tha) bt Arina Solomatina (Rus) & Snehal Mane 6-1, 6-4; Emma van Poppel (Ned) & Jennifer Luikham bt Sonashe Bhatnagar & Niditra Rajmohan 6-2, 6-4.