Challenger tennis | Ramkumar and Adil in quarterfinals

Ramkumar Ramanathan outplayed eighth seed Jay Clarke of Britain 6-3, 6-3 in the pre-quarterfinals of the $54,160 Challenger tennis tournament on Thursday.

Ramkumar made the doubles semifinals in partnership with Purav Raja, as the duo beat the Koreans, Nam Ji Sung and Song Min-Kyu, 10-7 in the super tie-break.

In the ITF men’s Futures in Kuwait, Adil Kalyanpur knocked out the top seed Aziz Dougaz of Tunisia 7-6(3), 6-4 to make the quarterfinals.

The results: $54,160 Challenger, Kobe: Pre-quarterfinals: Ramkumar Ramanathan bt Jay Clarke (GBR) 6-3, 6-3. Doubles: Quarterfinals: Purav Raja & Ramkumar bt Nam Ji Sungh & Song Min-Kyu (Kor) 7-5, 2-6, [10-7]; Andre Goransson (Swe) & Christopher Rungkat (Ina) bt Enrique Lopez Perez (Esp) & Arjun Kadhe 6-4, 6-2.

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh: Pre-quarterfinals: Jesper De Jong (Ned) bt Haadin Bava 6-4, 7-6(4).

$15,000 ITF men, Meshref, Kuwait: Pre-quarterfinals: Adil Kalyanpur bt Aziz Dougaz (Tun) 7-6(3), 6-4. Doubles: Quarterfinals: Alec Adamson (US) & Simon Freund (Swe) bt Daisuke Sumizawa (Jpn) & Kunal Anand 7-5, 6-3.

$15,000 ITF men, Maputo, Mozambique: Pre-quarterfinals: Benjamin Lock (Zim) bt Prithvi Sekhar 6-2, 6-2; Hamid Reza Nadaf (IRI) bt Jatin Dahiya 7-6(5), 6-2; Takanyi Garanganga (Zim) bt Rishab Agarwal 6-4, 6-2. Doubles: Quarterfinals: S.D. Prajwal Dev & Rishi Reddy bt Aziz Ouakaa (Tun) & Rishab Agarwal 7-6(6), 6-3.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: First round: Lucrezia Stefanini (Ita) bt Humera Shaik 6-4, 6-4. Doubles: Pre-quarterfinals: Iana Tishchenko (Mda) & Camila Zanolini (Ita) bt Mey Ayari (Tun) & Humera Shaik 6-3, 7-5.