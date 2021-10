Bopanna & Shapovalov in second round

File photo of Rohan Bopanna. Photo: Special Arrangement

Indian Wells

10 October 2021 02:37 IST

Niki Poonacha & Grigoriy Lomakin win in Tunisia

Rohan Bopanna and Denis Shapovalov of Canada beat Felix Auger-Aliassime and Hubert Hurkacz 6-1, 2-6, [10-4] in the doubles first round of the Indian Wells Masters here.

In the ITF men’s event in Tunisia, Niki Poonacha won the doubles title with Grigoriy Lomakin of Kazakhstan.

The results: Indian Wells Masters: First round: Denis Shapovalov (Can) & Rohan Bopanna bt Felix Auger-Aliassime (Can) & Hubert Hurkacz (Pol) 6-1, 2-6, [10-4].

Advertising

Advertising

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Final: Grigoriy Lomakin (Kaz) & Niki Poonacha bt Anis Ghorbel (Tun) & Mirko Martinez (Sui) 6-1, 7-5.

$15,000 ITF men, Cancun: Quarterfinals: Seita Watanabe (Jpn) & Siddhant Banthia bt Giles Hussey & Adam Jones (GBr) 7-6(4), 4-6, [10-5].

$15,000 ITF men, Doha: Final: Julian Cash (GBr) & Christian Sigsgaard (Den) bt Patrik Niklas-Salminen (Fin) & Saketh Myneni 6-4, 6-4; Semifinals: Patrik Niklas-Salminen & Saketh Myneni bt Li Hanwen (Chn) & Beibit Zhukayev (Kaz) 7-6(0), 6-0.

$25,000 ITF women, Redding, USA: Quarterfinals: Katie Swan (GBR) bt Pranjala Yadlapalli 6-4, 7-6(4).

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh: Final: Bai Zhouxuan (Chn) & Punnin Kovapitukted (Tha) bt Rebeka Stolmar (Hun) & Ashmitha Easwaramurthi 6-0, 6-4.