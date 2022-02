Bopanna-Shapovalov duo loses in quarterfinals

Rohan Bopanna and Denis Shapovalov of Canada lost 6-4, 3-6, [10-7] to fourth seeds Wesley Koolhof and Neal Skupski in the doubles quarterfinals of the €1,349,070 ATP tennis here.

The results: €1,349,070 ATP, Rotterdam: Doubles: Quarterfinals: Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (GBR) bt Denis Shapovalov (Can) & Rohan Bopanna 6-4, 3-6, [10-7]. Pre-quarterfinals: Shapovalov & Bopanna bt Andrey Golubev (Kaz) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) 6-3, 6-4.

€45,730 Challenger, Cherbourg, France: Doubles: Pre-quarterfinals: Hendrik Jebens & Niklas Schell (Ger) bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 7-6(5), 7-6(4).

$25,000 ITF women, Birmingham: Pre-quarterfinals: Jodie Anna Burrage (GBR) bt Karman Kaur Thandi 7-5, 6-4. First round: Karman bt Viktoria Morvayova (Svk) 2-6, 6-4, 6-2.

$25,000 ITF women, Sharm El Sheikh: Pre-quarterfinals: Anastasia Zakharova (Rus) bt Rutuja Bhosale 6-1, 6-2. First round: Rutuja bt Sina Herrmann (Ger) 6-2, 6-1.

Doubles: Quarterfinals: Eudice Chong (Hkg) & Rutuja bt Jing-Jing Lu & Yafan Wang (Chn) 6-4, 7-5. Pre-quarterfinals: Eudice & Rutuja bt Aliona Falei (Blr) & YeXin Ma (Chn) 6-4, 6-3.

$15,000 ITF women, Monastir: Doubles: Pre-quarterfinals: Mara Guth & Mia Mack (Ger) bt Valeria Koussenkova (Esp) & Ashmitha Easwaramurthi 6-2, 1-0 (retired).

$15,000 ITF women, Villena, Spain: Doubles: Pre-quarterfinals: Jiho Shin (Kor) & Sevil Yuldasheva (Uzb) bt Sara Lanca (Por) & Snehal Mane 7-5, 6-2.