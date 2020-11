Bopanna-Marach duo enters quarterfinals

PARIS

06 November 2020 02:05 IST

Rohan Bopanna and Oliver Marach pipped Fabrice Martin and Jean-Julien Rojer 3-6, 6-4, [10-8] to reach the quarterfinals of the Paris Masters on Wednesday.

In the ITF men’s event in Egypt, Arjun Kadhe made the doubles semifinals with Vlaydslav Manafov.

Other results:

$100,000 ITF women, Charleston, USA: Doubles (pre-quarterfinals): Ingrid Neel & Caitlin Whoriskey (USA) bt Maria Camila Osorio Serrano (Col) & Ankita Raina 6-7(0), 6-2, [10-5].

$15,000 ITF, Sharm El Sheikh, Egypt: Men: Singles (pre-quarterfinals): Oleksii Krutykh (Ukr) bt Sidharth Rawat 6-1, 6-3.

Women: Doubles (quarterfinals): Ksenia Laskutova & Daria Mishina (Rus) bt Michaela Bayerlova (Cze) & Sathwika Sama 7-5, 6-1.

$15,000 ITF men, Quinta Do Lago, Portugal: Singles (first round): Joao Monteiro (Por) bt Terence Das 6-1, 6-1.

Doubles (pre-quarterfinals): Nicolas Barrientos (Col) & Tsung-Hua Yang (Tpe) bt Daniel Ivanov (Por) & Terence Das 6-4, 6-1.