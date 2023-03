Bopanna & Ebden in Indian Wells semifinals

March 16, 2023 08:59 pm | Updated 08:59 pm IST

Rohan Bopanna and Matthew Ebden beat Canadian stars Felix Auger-Aliassime and Denis Shapovalov 6-4, 7-5 in the doubles quarterfinals of the $10,143,750 ATP tennis tournament in Indian Wells, USA.

In the semifinals, the Indo-Aussie duo will play Americans John Isner and Jack Sock.

The results: $10,143,750 ATP, Indian Wells, USA: Quarterfinals: Rohan Bopanna & Matthew Ebden (Aus) bt Felix Auger-Aliassime & Denis Shapovalov (Can) 6-4, 7-5.

€36,000 Challenger, Szekesfehervar, Hungary: Quarterfinals: Sarp Agabigun & Ergi Kirkin (Tur) bt Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) & Ramkumar Ramanathan 7-6(4), 6-3; Purav Raja & Divij Sharan bt Rimpei Kawakami 9Jpn) & Aldin Setkic (BIH) 3-6, 6-3, [10-8].

$15,000 ITF men, Kish Island, Iran: Second round: S.D. Prajwal Dev bt Alexander Chepik 6-1, 6-2.

Doubles (quarterfinals): Leonardo Catani & Marco Miceli (Ita) bt S.D. Prajwal Dev & Sai Karteek Reddy 4-6, 7-6(3), [10-8]; Alexandru Dumitru & Dan Tomescu (Rou) bt Ishaque Eqbal & Darrshan Suresh (Mas) 6-4, 6-4; Maxence Broville & Lilian Marmousez (Fra) bt Parth Aggarwal & Shahbaaz Khan 6-4, 7-6(4).