Bopanna-Dodig duo advances

Rohan Bopanna, seeded eighth in partnership with Ivan Dodig of Croatia, beat the Italians Fabio Fognini and Lorenzo Sonego 6-4, 7-6(4) in the doubles first round of the $3,487,915 ATP tennis here.

In the pre-quarterfinals, Bopanna and partner were scheduled to meet Simone Bolelli and Maximo Gonzalez.

In the $100,000 ITF women’s event in the US, Ankita Raina qualified into the main draw and will play her doubles partner Renata Zarazua of Mexico.

The results: $3,487,915 ATP, Toronto: Doubles: First round: Ivan Dodig (Cro) & Rohan Bopanna bt Fabio Fognini & Lorenzo Sonego (Ita) 6-4, 7-6(4).

$100,000 ITF women, Landisville, US: Doubles: Pre-quarterfinals: Renata Zarazua (Mex) & Ankita Raina bt Sophie Chang & Sophia Whittle (US) 6-3, 7-5.

Qualifying singles (second and final round): Ankita Raina bt Katie Boulter (GBR) 6-4, 6-1.

€31,440 Challenger, Prague: Doubles: Pre-quarterfinals: Yan Bondarevskiy (Rus) & Oleg Prihodko (Ukr) bt Sriram Balaji & Arjun Kadhe 6-4, 6-4.

$15,000 ITF men, Monastir: Doubles: Pre-quarterfinals: Mateo Nicolas Martinez & Santiago Fa Rodriguez Taverna (Arg) bt Rimpei Kawakami (Jpn) & Adil Kalyanpur 6-2, 7-6(4); Naoki Tajima (Jpn) & Siddhant Banthia bt Yuki Mochizuki & Makoto Ochi (Jpn) 7-5, 6-4; Jeremy Beale & Thomas Fancutt (Aus) bt Drew Baird (US) & Rishab Agarwal 6-4, 6-4.