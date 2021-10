Bopanna and Shapovalov enter doubles semifinals

St. Petersburg (Russia)

29 October 2021 22:49 IST

Rohan Bopanna and Denis Shapovalov moved into the doubles semifinals with a 6-4, 5-7, [10-7] win over the Russians, Karen Khachanov and Andrey Rublev, in the $932,370 ATP tournament.

The results: $932,370 ATP, St. Petersburg: Doubles, quarterfinals: Denis Shapovalov (Can) & Rohan Bopanna bt Karen Khachanov & Andrey Rublev (Rus) 6-4, 5-7, [10-7].

€44,820 Challenger, Ismaning, Germany: Doubles, quarterfinals: Antonio Sancic (Cro) & Artem Sitak (Nzl) bt Vikctor Vlad Cornea (Rou) & Ramkumar Ramanathan 6-4, 6-4.

$15,000 ITF men, Monastir: Doubles, quarterfinals: Wissam Abderrahman & Aziz Ouakaa (Tun) bt Sidharth Rawat & Tushar Sharma 5-7, 6-4, [10-6]; Pre-quarterfinals: Sidharth & Tushar bt Mayeul Darras & Nathan Seateun (Fra) 3-6, 6-2, [10-6].

$15,000 ITF women, Monastir: Doubles, quarterfinals: Ma YeXin & Ni Ma Zhuoma (Chn) bt Yvette Schmucker (Ger) & Bhuvana Kalva 6-0, 6-0.

Pre-quarterfinals: Yvette & Bhuvana bt Sarah Iliev (Fra) & Niditra Rajmohan 6-4, 6-3.

$80,000 ITF women, Poitiers, France: Doubles, semifinals: Audrey Albie & Leolia Jeanjean (Fra) bt Lara Salden (Bel) & Prarthana Thombare 5-7, 6-1, [11-9].