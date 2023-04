Bopanna and Ebden crash our in second round

April 12, 2023 07:50 pm | Updated 08:28 pm IST

Rohan Bopanna and Matthew Ebden were beaten 6-4, 6-3 by Germans Kevin Krawietz and Tim Puetz, in the second round of the Monte Carlo Masters on Wednesday.

The seventh seeds had earlier beaten Rafael Matos and David Vega Hernandez 10-8 in the super tie-break of the first round.

Bopanna and Ebden collected 90 ATP points and €21,980.

The results: €6,228,295 ATP, Monte Carlo, Monaco: Second round: Kevin Krawietz & Tim Puetz (Ger) bt Rohan Bopanna & Matthew Ebden (Aus) 6-4, 6-3; First round: Bopanna & Ebden bt Rafael Matos (Bra) & David Vega Hernandez (Esp) 3-6, 6-3, [10-8].

$160,000 Challenger, Sarasota, USA: First round: Yuki Bhambri & Saketh Myneni bt Martin Damm 7 Toby Kodat (USA) 3-6, 6-4, [10-5].

€73,000 Challenger, Split, Croatia: First round: Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth bt Artem Sitak (Nzl) & Kaichi Uchida (Jpn) 6-2, 6-1.

$25,000 ITF men, Jakarta, Indonesia: First round: Yuta Shimizu (Jpn) bt Digvijay Pratap Singh 3-2 (retired); Jang Yunseok (Kor) bt Ramkumar Ramanathan 6-1, 6-4.

$80,000 ITF women, Zaragoza, Spain: First round: Amina Anshba & Anastasia Detiuc (Cze) bt Angela Fita Boluda (Esp) & Vasanti Shinde 6-2, 6-4.

$25,000 ITF women, Bujumbura, Burundi: First round: Sada Nahimana (Bdi) bt Sharmada Balu 6-4, 5-1 (retired); Jasmijn Gimbrere (Ned) bt Sowjanya Bavisetti 7-5, 6-1; Cristina Dinu (Rou) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-1, 6-2; Fanny Ostlund (Swe) bt Sravya Shivani 6-0, 2-0 (retired); Smriti Bhasin bt Meisha Kendall_Woseley (USA) 6-2, 6-3.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: First round: Julita Saner (Swe) bt Jennifer Luikham 3-6, 6-3, 6-2. Doubles: First round: Jennifer Luikham & Julia Stamatova (Bul) bt Salma Drugdova (Svk) & Kateryna Lazarenko (Ukr) 6-3, 6-1.