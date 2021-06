Bopanna and Divij lose

HALLE

18 June 2021 05:56 IST

Rohan Bopanna and Diivj Sharan were beaten 6-3, 7-6(3) by Sander Gille and Joran Vleigen of Belgium in the quarterfinals of the €1,455,925 Halle Open on Thursday. The Indian pair collected 90 ATP points and €14,340.

Other results:

€1,455,925 Halle Open: Doubles (quarterfinals): Sander Gille & Joran Vliegen (Bel) bt Rohan Bopanna & Diivj Sharan 6-3, 7-6(3).

€132,280 Challenger, Nottingham: Pre-quarterfinals: Kamil Majchrzak (Pol) bt Ramkumar Ramanathan 6-4, 6-3.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Doubles (quarterfinals): Alexander Kotzen (USA) & Siddhant Banthia bt Nicolas Bruna (Chi) & Imanol Lopez Morillo (Esp) 7-6(5), 6-4.