Bhambri & Myneni crash out early

February 16, 2023 08:36 pm | Updated 08:58 pm IST

Yuki Bhambri and Saketh Myneni were beaten 6-2, 6-4 by Philipp Oswald and Jordan Thompson in the first round of the $718,245 ATP tennis tournament in Delray Beach, USA.

The results: $718,245 ATP, Delray Beach, USA: First round: Philipp Oswald (Aut) & Jordan Thompson (Aus) bt Yuki Bhambri & Saketh Myneni 6-2, 6-4. $25,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Quarterfinals: Oleksandr Ovcharenko (Ukr) & Andrea Picchione (Ita) bt Isaac Nortey (Gha) & Karan Singh 6-4, 4-6, [10-5]. $15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt: Second round: S.D. Prajwal Dev bt Jeong Yeongseok (Kor) 6-4, 3-6, 6-2. Doubles: Quarterfinals: Gabriele Bosio & Filippo Speziali (Ita) bt Joshua Sheehy (USA) & Rishab Agarwal 6-3, 7-6(5). $15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Second round: Chantal Sauvant (Ger) bt Tanisha Kashyap 6-4, 7-5. Doubles: Quarterfinals: Eleni Christofi (Gre) & Yasmin Mansouri (Fra) bt Sravya Shivani & Jennifer Luikham 6-4, 3-6, [10-5]. $15,000 ITF women, Ipoh, Malaysia: Quarterfinals: Aoi Ito (Jpn) & Ashmitha Easwaramurthi bt Jaeda Daniel (USA) & Vivian Yang (Nzl) 4-6, 6-4, [10-8].