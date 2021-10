ATP tennis | Bopanna and Qureshi advance

Rohan Bopanna and Pakistan’s Aisam-Ul-Haq Qureshi beat top seeds Raven Klaasen and Ben McLachlan 6-2, 6-4 in the first round of the $779,515 ATP tennis tournament here on Wednesday.

Other results: First round: $235,238 WTA, Tenerife, Spain: Eri Hozumi (Jpn) & Shuai Zhang (Chn) bt Rosalie van der Hoek (Ned) & Ankita Raina 6-4, 6-3.

€44,820 Challenger, Veli Losinj, Croatia: Geoffrey Blancaneaux (Fra) & Arjun Kadhe bt Marco Bortolotti (Ita) & Sergio Martos Gomes (Esp) 6-2, 7-5; Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth bt Admir Kalender & Milli Poljicak (Cro) 6-2, 6-7(3), [10-5].

$15,000 ITF men, Girona, Spain: Yan Bondarevskiy & Matvey Minin (Rus) bt Max Alcala Gurri (Esp) & Manish Sureshkumar 6-4, 6-3.

$15,000 ITF men, Doha, Qatar: Yanki Erel (Tur) bt Dev Javia 6-1, 4-1 (retired).

$15,000 ITF, Monastir, Tunisia: Men: Vivien Versier (Fra) bt Niki Poonacha 7-6(5), 6-4; Sidharth Rawat bt Stefano D’Agostino (Ita) 3-6, 6-1, 6-4. Doubles: Ankit Chopra & Aaditya Tewari bt Taketo Takamisawa (Jpn) & Krithik Shivaram 6-4, 6-3; Wissam Abderrahman & Mohamed Amin Oueslati (Tun) bt Ajay Pruthvi Nemakal & Dharmil Shah 6-3, 6-2; Julien Cagnina (Bel) & Louis Tessa (Fra) bt Josef Southcombe (GBr) & Rishabdev Raman 6-2, 4-0 (retired).

Women: Kathleen Kanev & Chiara Tomasetti (Ger) bt Emma Van Poppel (Ned) & Jennifer Luikham 6-7(5), 6-2, [10-8].

$25,000 ITF women, Hamburg, Germany: Zeel Desai bt Karman Kaur Thandi 6-4, 6-4.

$25,000 ITF women, Seville, Spain: Caijsa Wilda Hennemann (Swe) & Ku Yeon Woo (Kor) bt Angeles Moreno Barranquero (Esp) & Vasanti Shinde 6-1, 4-6, [10-8].