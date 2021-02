ATP Cup | Wawrinka, Sinner stay in hunt

Serena sizzles as Osaka and Barty struggle.

Stan Wawrinka clawed past Mikhail Kukushkin 4-6, 6-3, 6-1 at the Murray River Open on Wednesday to keep alive his hopes of a first title since 2017 as he battles back from a case of COVID-19.

Teen Jannik Sinner swept past Australia’s Aleksandar Vukic 6-2, 6-4 in the Great Ocean Road Open, being played concurrently at Melbourne Park.

Serena Williams beat Bulgarian Tsvetana Pironkova 6-1, 6-4 victory in the Yarra Valley Classic.

Naomi Osaka was made to work hard against in-form Katie Boulter to reach the quarterfinals in the Gippsland Trophy.

Ashleigh Barty recovered from a second-set stutter to beat Marie Bouzkova 6-0, 4-6, 6-3.

Important results: Gippsland Trophy: Third round: Simona Halep bt Laura Siegemund 6-2, 6-4; Elise Mertens bt Caroline Garcia 7-6(1), 6-3; Elina Svitolina bt Jelena Ostapenko 6-7(4), 6-3, 6-2; Naomi Osaka bt Katie Boulter 3-6, 6-3, 6-1.

Yarra Valley Classic: Third round: Ashleigh Barty bt Marie Bouzkova 6-0, 4-6, 6-3; Shelby Rogers bt Petra Martic 7-6(1), 6-3; Danielle Collins bt Karolina Pliskova 7-6(5), 7-6(3); Serena Williams bt Tsvetana Pironkova 6-1, 6-4; Sofia Kenin bt Jessica Pegula 5-7, 7-5, 6-2; Garbine Muguruza bt Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 6-2.

Grampians Trophy: First round: Angelique Kerber bt Katerina Siniakova 6-3, 4-6, 6-3; Anett Kontaveit bt Christina McHale 6-1, 6-3; Jennifer Brady bt Svetlana Kuznetsova 6-3, 6-0.

Murray River Open: Second round: Stan Wawrinka bt Mikhail Kukushkin 4-6, 6-3, 6-1; Daniel Evans bt Pedro Sousa 6-3, 7-5.

Great Ocean Road Open: Second round: Carlos Alcaraz bt David Goffin 6-3, 6-3; Mario Vilella bt Nikoloz Basilashvili 7-5, 6-3; Stefano Travaglia bt Sam Querrey 6-7(7), 6-3, 6-4; Alexander Bublik bt Christopher O’Connell 7-6(2), 6-7(6), 6-4.

Aljaz Bedene bt Dane Sweeny 6-0, 6-4; Jannik Sinner bt Aleksandar Vukic 6-2, 6-4; Karen Khachanov bt Max Purcell 7-6(5), 6-3.