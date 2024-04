April 30, 2024 08:11 pm | Updated 08:15 pm IST - NEW DELHI

Second seed Ankita Raina lost 6-4, 4-6, 7-6(5) to Daria Kudashova in the first round of the $40,000 ITF women’s tennis tournament in Lopota (Georgia).

ADVERTISEMENT

Ankita, however, made the doubles quarterfinals in partnership with Snehal Mane.

The results: $25,000 ITF men, Margherita di Pula, Italy: First round: Kai Wehnelt (Ger) bt Manas Dhamne 7-5, 6-2.

ADVERTISEMENT

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Doubles, pre-quarterfinals: Samir Reguig & Mohamed Makhlouf (Alg) bt Abraham Asaba (Gha) & Karan Singh 6-7(2), 7-6(4), [10-7].

$40,000 ITF women, Lopota, Georgia: First round: Daria Kudashova bt Ankita Raina 6-4, 4-6, 7-6(5).

Doubles, pre-quarterfinals: Snehal Mane & Ankita Raina bt Christine Gouws (RSA) & Georgia Kalamaris (Fra) 6-1, 6-1.

ADVERTISEMENT

$15,000 ITF women, Kursumlijska Banja, Serbia: Doubles, pre-quarterfinals: Michaela Bayerlova (Cze) & Wakana Sonnobe (Jpn) bt Kiara Cvetkovic (Sui) & Annika Kannan 6-1, 6-0.

$15,000 ITF women, Antalya, Turkey: Doubles, pre-quarterfinals: Sofya Gapankova & Varvara Pansshina bt Florencia Moron (Arg) & Bela Tamhankar 6-1, 6-1.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: First round: Vaishnavi Adkar Liu Le Yi (Chn) 7-6(3), 6-1; Zeel Desai bt Merna Refaat (Egy) 6-1, 5-7, 6-1.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.