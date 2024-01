January 19, 2024 07:47 pm | Updated 07:52 pm IST - NEW DELHI

Rithvik Bollipalli and Niki Poonacha defeated Billy Harris and Akira Santillan 7-6(3), 6-4 to make the doubles final of the $82,000 Challenger tennis tournament at Nonthaburi, Thailand, on Friday.

In the final, the Indian pair will challenge top seeds Luke Johnson of Great Britain and Skander Mansouri of Tunisia.

In the €120,000 Challenger in Spain, second seeds Arjun Kadhe and Jeevan Nedunchezhiyan lost 10-8 in the super tie-break to Filip Bergevi and Mick Veldheer in the doubles quarterfinals.

The results:

$82,000 Challenger, Nonthaburi: Doubles, semifinals: Rithvik Bollipalli & Niki Poonacha bt Billy Harris (GBR) & Akira Santillan (Aus) 7-6(3), 6-4.

€120,000 Challenger, Abama, Spain: Doubles, quarterfinals: Filip Bergevi (Swe) & Mick Veldheer (Ned) bt Arjun Kadhe & Jeevan Nedunchezhiyan 6-7(4), 6-4, [10-8].

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Doubles, quarterfinals: Constantin Kouzmine (Fra) & Mili Poljicak (Cro) bt Chirag Duhan & Mohamed Makhlouf (Alg) 7-6(2), 6-4.

$15,000 ITF men, Manacor, Spain: Quarterfinals: Enzo Wallart (Fra) bt Manas Dhamne 6-2, 7-5; Pre-quarterfinals: Manas bt Alexander Rybakov (USA) 7-6(2), 4-6, 7-5.