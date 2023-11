November 23, 2023 07:52 pm | Updated 07:59 pm IST - NEW DELHI

Ankita Raina and Darya Astakhova defeated Fangzhou Liu of China and Erika Sema of Japan 4-6, 7-5, [10-3] in the doubles quarterfinals of the $80,000 ITF women’s tennis tournament in Brisbane on Thursday.

The results:

€118,000 Challenger, Valencia: Doubles, pre-quarterfinals: Jeevan Nedunchezhiyan & Vijay Sundar Prashanth bt Riccardo Bonadio & Alessandro Giannessi (Ita) 6-3, 7-6(5).

$80,000 ITF women, Brisbane: Doubles, quarterfinals: Darya Astakhova & Ankita Raina bt Fangzhou Liu (Chn) & Erika Sema (Jpn) 4-6, 7-5, [10-3].

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh: Pre-quarterfinals: Teja Tirunelveli bt Yasmine Wagner (Ger) 6-1, 7-6(4).