September 11, 2023 06:58 pm | Updated 07:06 pm IST

AHMEDABAD

Dreek Saha defeated Yash Patel of New Zealand 6-7(4), 7-5, 6-3 in the boys first round of the ITF junior tennis tournament in Ahmedabad on Monday. In the second round, Dreek will challenge the top seed Vraj Gohil.

In the girls’ section, Sameeksha Annem of the USA battled past Pushti Laddha 6-7(0), 7-5, 7-6(4) in the first round.

The results (first round):

Boys: Dreek Saha bt Yash Patel (Nzl) 6-7(4), 7-5, 6-3; Tanishq Jadhav bt Veer Madam 3-6, 6-0, 6-1; Aniketh Venkataraman bt Nikil Dosuza 6-3, 6-0; Tanay Sharma bt Arjun Abhyankar 6-1, 6-4; Parth Deorukhakar bt Mika Sheth 6-3, 6-4; Pranav Korade bt Aman Kothari 6-3, 6-2; M. Diganth bt Megh Patel Maulik 4-6, 6-2, 6-3; Tavish Pahwa bt Anmol Nagpure 6-2, 6-3; Dhruv Sachdeva bt Sarth Bansode 6-1, 6-2; Mahit Mekala bt Sarthak Sharma 1-6, 6-3, 6-2; Aahil Ayaz bt Praneel Sharma 7-5, 7-6(3); Ayan Shetty bt Aaryavir Kothari 6-2, 6-3; Aditya Mor bt Rahul Lokesh 1-6, 6-1, 6-1; Anurag Kallambella bt Dhakshish Basavaraju 7-5, 7-5; Thirumurugan Viswanathan bt Sandilya Pullela 6-3, 6-2; Kanishk Jetley bt Rohith Gobinath 6-4, 6-1.

Girls: Devashree Mahadeshwar bt Trusha Jani (Aus) 6-3, 6-2; Pehal Kharadkar bt Anisha Sivakumar 6-1, 6-1; Siya Prasade bt Presha Shanthamoorthi 7-6(5), 6-4; Pal Upadhyay bt Shakh Mishra 6-4, 6-3; Devanshi Gohil bt Serena Rodricks 6-1, 6-0; Divya Sharma bt Tamanna Walia 6-1, 6-2; Angel Patel bt Padma Manikonda 6-4, 6-3; Danica Fernando bt Shatakshi Chaudhary 6-4, 6-1; Mandagalla Princy bt Pia Mistri 6-0, 6-1; Devanshee Prabhudesai bt Aarushi Raval 6-3, 6-2; Yashika Shokeen bt Diya Desai 6-1, 6-0; Siya Patel bt Tanishca Bhatnagar 6-3, 1-6, 7-6(2); Sameeksha Annem (USA) bt Pushti Laddha 6-7(0), 7-5, 7-6(4); Saanvi Misra bt Rubani Kaur Sidhu 6-3, 6-4; Amishi Shukla bt Aleena Farid 6-3, 7-6(2); Nirali Padaniya bt Prisha Prasad 6-0, 7-5.

