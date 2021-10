Arjun Kadhe in Challenger tennis doubles semifinals

Arjun Kadhe. File Photo.

NEW DELHI

14 October 2021 21:23 IST

Arjun Kadhe in partnership with Jay Clarke of Britain knocked out the top seeds Harri Heliovaara and Roman Jebavy 6-3, 6-4 in the doubles quarterfinals of the €44,820 Challenger tennis tournament in Italy on Thursday.

In the Challenger in Spain, qualifier Sriram Balaji was beaten 6-2, 3-6, 6-4 by Joao Sousa of Portugal in the pre-quarterfinals.

Advertising

Advertising

The results:

€44,820 Challenger, Ercolano, Italy

Doubles (quarterfinals): Jay Clarke (GBR) & Arjun Kadhe bt Harri Heliovaara (Fin) & Roman Jebavy (Cze) 6-3, 6-4; Pre-quarterfinals: Raul Brancaccio & Flavio Cobolli (Ita) bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 6-3, 6-4.

€44,820 Challenger, Villena, Spain

Singles (pre-quarterfinals): Joao Sousa (Por) bt Sriram Balaji 6-2, 3-6, 6-4.

Doubles (quarterfinals): Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja bt David Marrero (Esp) & Dhruva Mulye (US) 6-2, 6-3.

$25,000 ITF men, Loule, Portugal

Singles (first round): Sasikumar Mukund bt Allen Avidzba (Rus) 6-3, 7-6(5).

$15,000 ITF men, Platja D’Aro, Spain

Singles (pre-quarterfinals): Maxime Chazal (Fra) bt Manish Sureshkumar 6-4, 7-5.

$15,000 ITF men, Doha, Qatar

Singles (first round): Beibit Zhukayev (Kaz) bt Muthu Aadhitiya Senthilkumar 6-1, 1-6, 6-2; Yanki Erel (Tur) bt Dev Javia 4-6, 6-4, 6-4.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Singles (pre-quarterfinals): Moerani Bouzige (Aus) bt Niki Poonacha 6-3, 3-6, 6-1.

Doubles (quarterfinals): Anis Ghorbel (Tun) & Mirko Martinez (Sui) bt Josef Southcombe (GBR) & Niki Poonacha 6-3, 6-3; Mikail Alimli (Fra) & Abhinav Sanjeev Shanmugam bt Skander Mansouri (Tun) & Gleb Sakharov (Fra) 4-6, 6-3, [10-7].

$15,000 ITF men, Norman, US

Singles (first round): Pranjala Yadlapalli bt Kelly Williford (Dom) 6-2, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Ayaka Okuno (Jpn) & Pranjala Yadlapalli bt Gracie Epps & Meera Jesudason (US) 7-5, 6-3.

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Singles (pre-quarterfinals): Eri Shimizu (Jpn) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-3, 6-2.