Ankita Raina enters second round in Seoul WTA

ADVERTISEMENT

Qualifier Ankita Raina beat Maddison Inglis of Australia 4-6, 7-5, 6-1 in the first round of the $251,750 WTA tennis tournament in Seoul on Tuesday.

In the second round, Ankita will play Lin Zhu of China.

Ramkumar Ramanathan made the doubles quarterfinals with Luca Margaroli, beating Bogdan Bobrov and Ivan Gakhov 6-7(7), 6-4 [10-8] in the €45,730 Challenger tennis tournament in Romania.

ADVERTISEMENT

Ramkumar, however, was beaten 6-2, 6-1 in the singles first round by top seed Federico Coria of Argentina.

The results: First round: $251,750 WTA, Seoul, Korea: Ankita Raina bt Maddison Inglis (Aus) 4-6, 7-5, 6-1.

€45,730 Challenger, Sibiu, Romania: Federico Coria (Arg) bt Ramkumar Ramanathan 6-2, 6-1.

Doubles: Luca Margaroli (Sui) & Ramkumar Ramanathan bt Bogdan Bobrov & Ivan Gakhov 6-7(7), 6-4, [10-8].

$15,000 ITF, Sharm El Sheikh, Egypt: Men: Aleksandr Liaonenka & Alexander Zgiorovsky bt SD Prajwal Dev & Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-2, 5-7, [10-6]; Ignacio Martinez (USA) & Stefan Simeunovic (Can) bt Denis Robin Wolf (Ger) & Ritabrata Sarkar 6-1, 3-0 (retired).

Women: Antonia Aragosa & Greta Medeghini (Ita) bt Sandy Sharaf (Egy) & Riya Uboveja 6-4, 6-2; Sarah Adegoke (Ngr) & Anna Borovinskaya (USA) bt Elina Popescu (Rou) & Anjani Maheshkumar 6-7(4), 6-3, [10-3]; Arisha Ladhani (Can) & Sravya Shivani bt Ekaterina Kuznetsova & Nikol Mishieva (Rus) 6-0 (retired).

$25,000 ITF women, Darwin, Australia: Monique Barry (Nzl) & Mia Repac (Aus) bt Darina Kamenoff (Aus) & Ashmitha Easwaramurthi 6-0, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Elena Jamshidi (Den) bt Annika Kannan 6-4, 6-2. Doubles: Abigail Amos (GBR) & Jaeda Daniel (USA) bt Shi Han (Chn) & Jennifer Luikham 4-6, 6-2, [10-8].