Ankita in doubles last eight

DUBAI

10 December 2020 02:19 IST

Ankita Raina and Ekaterine Gorgodze of Georgia beat Reka-Luca Jani of Hungary and Aleksandra Krunic of Serbia 7-6(5), 6-3 to reach the doubles quarterfinals of the $100,000 ITF women’s tennis tournament here.

Other results: $15,000 ITF, Cairo: Women: Singles (first round): Aya El Sayed (Egy) bt Smriti Bhasin 6-1, 3-6, 6-2; Elina Avanesyan (Rus) bt Jennifer Luikham 6-1, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Sara Akid & Rita Atik (Mar) bt Clara Vlasselaer (Bel) & Snehal Mane 6-1, 6-4; Lamis Alhussein Abdel Aziz (Egy) & Anastasia Zolotareva (Rus) bt Pia Lovric (Slo) & Saumya Vig 7-6(16), 6-3; Marie Mettraux & Joanne Zuger (Sui) bt Anna Borovinskaya (USA) & Jennifer Luikham 6-0, 6-3.

Advertising

Advertising

Men: Singles (first round): Mariano Navone (Arg) bt Muthu Aadhitiya Senthilkumar 6-1, 6-2; Juan Pablo Paz (Arg) bt Sidharth Rawat 6-2, 6-4; Hady Habib (Lbn) bt Manish Sureshkumar 6-1, 6-3.

Doubles (pre-quarterfinals): Hady Habib (Lbn) & Jose Fco. Vidal Azorin (Esp) bt Yash Chaurasia & Tushar Madan 7-5, 6-4; Erik Crepaldi (Ita) & Adam El Mihdawy (US) bt Anirudh chandrasekar & Manish Sureshkumar 6-7(5), 6-4, [10-2]; Emiliano Maggioli & Fabrizio Ornago (Ita) bt Faisal Qamar & Rishi Reddy 6-2, 5-7, [10-4].