Anirudh & Manish in quarterfinals

Trier (Germany)

26 August 2021 05:39 IST

Fourth seed Anirudh Chandrasekar and Manish Sureshkumar beat Marvein Moeller and Benito Sanchez Martinez 6-2, 5-7, [10-8] in the doubles quarterfinals of the $25,000 ITF men’s tennis tournament here on Wednesday.

In the $25,000 ITF women’s event in Spain, Sowjanya Bavisetti & Sakura Hosogi and Rutuja Bhosale & Ya-Hsuan Lee also made the doubles quarterfinals.

The results:

First round: $25,000 ITF men, Trier, Germany: Anirudh Chandrasekar & Manish Sureshkumar bt Marvin Moeller & Benito Sanchez Martinez (Ger) 6-2, 5-7, [10-8].

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Renta Tokuda & Jumpei Yamasaki (Jpn) bt Adil Kalyanpur & Rishi Reddy 7-6(5), 6-3.

$25,000 ITF women, Vigo, Spain: Sakura Hosogi (Jpn) & Sowjanya Bavisetti bt Alba Rey Garcia (Esp) & Julia Riera (Arg) 6-3, 6-1.

Ya-Hsuan Lee (Tpe) & Rutuja Bhosale bt Marina Bassols Ribera (Esp) & Jacqueline Cabaj Awad (Swe) 6-4, 7-6(2).