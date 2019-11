Anirudh and Adil stun second seeds Klein and Taylor

Anirudh Chandrasekar and Adil Kalyanpur knocked out the second seeds Brydan Klein of Britain and Jason Taylor of Australia 7-5, 7-5 in the doubles pre-quarterfinals of the $15,000 ITF men’s Futures tennis tournament here on Tuesday.

The results: $15,000 ITF men, Nonthaburi, Thailand: Doubles (pre-quarterfinals): Anirudh Chandrasekar & Adil Kalyanpur bt Brydan Klein (GBR) & Jason Taylor (Aus) 7-5, 7-5.

$15,000 ITF men, Cairo, Egypt: Doubles (pre-quarterfinals): Atharva Sharma & Dhruv Sunish bt Franco Feitt & Facundo Juarez (Arg) 3-6, 6-4, [10-8].

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Evgenii Tiurnev (Rus) bt Ajay Pruthvi Nemakal 6-2, 6-3.

$15,000 ITF women, Cairo, Egypt: Doubles (pre-quarterfinals): Marion Viertler (Ita) & Aaliya Ebrahim bt Izabela Gabriela Novac (Rou) & Nevena Sokovic (Srb) 1-6, 6-3, [10-5].

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Juline Fayard bt Vasanti Shinde 6-4, 6-1; Bhuvana Kalva bt Lana Sipek (Cro) 6-7(5), 7-5, 6-2. Doubles (pre-quarterfinals): Dewi Dijkman (Ned) & Carole Monnet (Fra) bt Kaaviya Balasubramanian & Vasanti Shinde 6-1, 6-3.