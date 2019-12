Vishal stuns Rajesh

P. Vishal Reddy of Telangana stunned sixth seed Rajesh Kannan of Tamil Nadu 6-7(3), 6-4, 6-1 to enter the last-eight stage of the MSLTA-Yonex Sunrise u-14 National tennis tournament, organised by EMMTC.

In another match, Aditya Balsekar had to fight hard to defeat Kanishk Pal 5-7, 7-5, 7-5.

The results:

Boys: (pre-quarterfinals): Aaryan Zaveri bt Dhruv Tangri 6-3, 7-6(3); Ajay Malik bt Rudra Kapoor 7-5, 6-2; S. Boopathy bt Amaan Tezabwala 6-1, 6-0; Nishant Dabas bt Krishan Hooda 6-4, 6-3; P. Vishal Reddy bt Rajesh Kannan 6-7(3), 6-4, 6-1; Divesh Gahlot bt Sarvesh Birmane 6-1, 6-0; Aditya Balsekar bt Kanishk Pal 5-7, 7-5, 7-5; V.M. Sandeep bt Pranav Ikkurthy 6-0, 6-1.

Girls (pre-quarterfinals): Richa Chougule bt Avi Shah 6-1, 6-1; Sandeepti Rao bt Kiran Rani 7-6(1), 1-6, 7-5; Gargi Pawar bt Naisha Srivastav 6-3, 6-0; Bela Tamhankar bt Sanskruti Damera 7-5, 6-2; Riya Uboveja bt Rutuja Chaphalkar 6-4, 4-6, 6-3; Malikaa Marathe bt Hrudaya Shah 6-3, 7-6(3); Sudipta Kumar bt Srujana Rayarala 6-3, 6-2; Prerna Vichare bt Sanjana Sirimalla 6-1, 6-0.