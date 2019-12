Riddhi rallies to beat Abhilasha

K. Riddhi fought back from a set down to beat Abhilasha Bista of Nepal 5-7, 6-3, 6-0 in the girls’ second round of the Asian junior (under-14) tennis tournament for boys and girls at LB Stadium complex here on Tuesday.

The results: Second round: Boys: Krishan Hooda bt Manan Navlani 6-2, 6-0; K. Shashidhar bt Aditya Balda 6-0, 6-1; V. Siddharth Reddy bt Kartik Parhar 6-4, 4-6, 6-0; Abhignan Sai Arcot bt P. Rajeshwar Reddy 6-3, 3-6, 6-2; B. Sakthivel bt Kartik Saxena 6-4, 6-0; Arnav Pathange bt Jai Gollapudi 6-0, 6-0; Leston Vaz bt K. Sree Sharan 6-2, 6-1; Dev Patek bt Abhishek Kommineni 6-0, 6-2.

Girls: R. Srujana bt Aditi Narayan 6-2, 6-2; Sai Diya Balaji bt Malikaa Marathe 6-1, 6-0; Yana Dhamija bt P. Charitha 6-2, 6-0; K. Riddhi bt Abhilasha Bista 5-7, 6-3, 6-0; Shambhavi Tiwari bt P. Sreshta 6-0, 6-1; Smriti Bhasin bt Sagarika Ramesh Sonni 6-2, 6-0. — Special Correspondent