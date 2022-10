Prajnesh goes down to second seed Duckworth

Prajnesh Gunneswaran lost 7-5, 6-1 to second seed James Duckworth in the $53,120 Challenger tennis tournament at Playford, Australia, on Tuesday.

The results:

$53,120 Challenger, Playford, Australia: First round: Yu Hsiou Hsu (Tpe) bt Sasikumar Mukund 6-4, 6-2; James Duckworth (GBR) bt Prajnesh Gunneswaran 7-5, 6-1.

$15,000 ITF: Monastir, Tunisia: First round: Men: David Pichler (Aut) bt Ajay Pruthvi Nemakal 6-0, 6-1; Doubles (pre-quarterfinals): Andrea Bacaloni (Ita) & Nicolas Alviani (Esp) bt Alvar Sola Pastor (Esp) & Amaan Siddiqui 6-4, 6-2.

Women: Yao Xinxin (Chn) bt Bhuvana Kalva 6-1, 6-0; Franziska Sziedat (Ger) bt Shreya Tatavarthy 6-3, 6-2.

$25,000 ITF women, Loughborough, Britain: Doubles (pre-quarterfinals): Jessica Matthews & Alisha Reayer (GBR) bt Diana Maria Mihail (Rou) & Humera Baharmus 6-3, 6-1.

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt: Doubles (pre-quarterfinals): Klaudija Bubelyte & Andre Lukosiute (Ltu) bt Barbora Matusova (Svk) & Ashmitha Easwaramurthi 5-7, 6-4, [11-9].