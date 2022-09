Tanushri beats Sachi

Tanushrei Pandey battled past sixth seed Sachi Sharma 7-6(3), 3-6, 6-3 in the first round of the Rs.100,000 AITA women’s tennis tournament at the Joygaon Academy in Jhajjar on Monday.

In another match, qualifier Rchita Talwar breezed past fifth seed Lakshmi Gowda 6-4, 6-2.

The results (first round):

Kashish Bhatia bt Jostna Jayprakash 6-2, 6-0; Bhumika Rohilla bt Rithika Rajasekhar 6-3, 6-3; Shireen Ahamed bt Kriti Tomar 4-3 (conc.); Kavya Khirwar bt Kanupriya Rajawat 6-3, 6-4; Sahira Singh bt Gurleen Singh 6-2, 3-1 (retd.); Gnana Ashwitha Boyanapalli bt Shilpi Swarupa Das 6-2, 6-2; Abhilasha bt Mehar Kohli 6-2, 6-2; Riya Uboveja bt Shefali Arora 7-5, 6-1; Tanushri Pandey bt Sachi Sharma 7-6(3), 3-6, 6-3; Shimreen Ahamed bt Kanika Rapria 6-0, 6-0; Ananya Dhankhar bt Jjasmine Rawat 6-2, 6-1; Hitakamya Singh Narwal bt Ritu Rai 6-2, 6-1; Rachita Talwar bt Lakshmi Gowda 6-4, 6-2; Sanjami Arora bt Radhika Yadav 6-1, 6-4; Riya Sachdeva bt Sharanya Shetty 6-1, 6-1; Vanshika Choudhary bt Divya Bhardwaj 6-1, 4-6, 6-4.