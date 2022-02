Sydney Stone edges out Niditra Rajmohan

Stone puts out Niditra

Stone puts out Niditra

Sydney Stone of Australia scored a 6-2, 3-6, 14-12 victory over fourth seed Niditra Rajmohan in the first qualifying round of the $15,000 ITF women’s tennis tournament at the Tennis Project, Baliawas, on Sunday.

The results:

Qualifying singles (first round): Jagmeet Kaur bt Ritu Ohlyan 6-4, 6-0; Kiran Kalkal bt Shanu Agarwal 2-6, 6-4, [11-9]; Priyanshi Bhandari bt Himadri Kashyap 6-3, 6-1; Sonashe Bhatnagar bt Richa Chougule 6-4, 2-6, [10-4]; Ilaria Sposetti (Ita) bt Paavani Paathak 6-0, 6-1; Vanshika Choudhary bt Ananya Yadav 6-1, 6-1; Sudipta Kumar bt Jane Haeusler (Aus) 6-2, 6-1; Avishka Gupta bt Renee Singh 4-6, 6-3, [10-1]; Prathiba Narayan bt Chandana Potugari 6-3, 6-3; Sharannya Gaware bt Ananya Dhankhar 6-1, 6-1; Laalitya Kalluri bt Kriti Tomar 6-2, 6-1; Suhitha Maruri bt Kashish Bhatia 6-1, 6-4; Sydney Stone (Aus) bt Niditra Rajmohan 6-2, 3-6, [14-12]; Shefali Arora bt Anupriya Bauddh 6-2, 6-0; Himaanshika Singh bt Mariia Antoniuk (Ukr) 6-2, 6-1; Bela Tamhankar bt Adithi Are 6-4, 6-2; Pooja Ingale bt Niharika Deshmukh 6-0, 6-0; Kavya Khirwar bt Kanika Rapria 6-0, 6-0; Dakshata Patel bt Isha Budwal 6-2, 6-1; Ishwari Matere bt Veda Varshita Ranabothu 6-2, 6-4; Smriti Bhasin bt Yashika Venu 6-1, 7-5; Shachf Lieberman (Isr) bt Radhika Yadav 6-2, 6-3; Sanjana Sirimalla bt Alisa Yakimakho (Blr) 6-2, 6-0; Sai Dedeepya bt Srinidhi Sridhar 6-2, 6-1.