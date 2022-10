Sherry beats fourth seed Shrawasti 

Special Correspondent

Sherry Sharma defeated fourth seed Shrawasti Kundilya 5-7, 6-3, 6-2 in the girls first round of the Asian under-14 tennis tournament at the Vijayant Khand Stadium in Lucknow on Monday.

In another first-round match, Meher Sharma edged out Arundhati Singh Dagur 6-3, 6-7(4), 7-6(5).

The results (first round):

U-14, boys: Prakaash Sarran bt Aarav Bhaskar 6-0, 6-0; Rishi Yadav bt Shriyansh Kumar 7-5, 1-0 (retd.); Sanidhya Dwivedi bt Tejas Singh 6-2, 6-2; Amrit Dhankar bt Nikhilesh Pappula 6-1, 6-0; Siddharth Jeebu bt Prajwal Reddy 6-4, 6-2; Varad Undre bt Om Choudhary 6-0, 6-2; Aarav Dhekial bt Arunodaya Arya 6-1, 6-0; Advit Tiwari bt Kartikey Srivastava 6-1, 6-0.

Girls: Samaira Kohli bt Navya Sharma 6-3, 6-0; Agrima Gauri bt Aditri Dwivedi 6-1, 6-2; Parigya Yadav bt Tvishi Khilariwal 6-2, 6-3; Diya Choudhary bt Srushti Suryavanshi 6-2, 6-2; Meha Patil bt Ikshita Navya 6-0, 6-1; Aairah bt Suhani Pathak 6-7(7), 7-5, 6-1; Kavya Pandey bt Srinithi Patoju 6-3, 6-1; Meher Sharma bt Arundhati Singh Dagur 6-3, 6-7(4), 7-6(5); Aashritha Maheshwari bt Anwesha Srivastava 6-0, 6-0; Yashitha Ereti bt Aaradhya Pandey 6-1, 6-0; Sherry Sharma bt Shrawasti Kundilya 5-7, 6-3, 6-2; Tanishca Bhatnagar bt Prerana Santra 6-4, 6-1; Zufeesha Khan bt Ira Tripathi 6-1, 6-4; Khushi Gaur bt Arnavi Debnath 6-4, 6-3.