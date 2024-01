Shamrock obliges in the feature event

January 25, 2024 07:40 pm | Updated 07:40 pm IST - BENGALURU:

S. Narredu-trained Shamrock (Suraj Narredu up) won the Bangalore Race Course 161st Year Commemoration Trophy, the chief event of the races held here on Thursday (Jan 25). The winner is owned by Mr. M. Ravi, Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam.

The results:

1. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. II): BLUE GOD (Antony) 1, Treasure Chest (I. Chisty) 2, Breeze Bluster (Darshan) 3 and Sunlit Path (Trevor) 4. 3-1/2, 2-1/4 and 2. 1m, 25.62s. ₹28 (w), 10, 15 and 17 (p), SHP: 38, THP: 33, FP: 125, Q: 56, Trinella: 461, Exacta: 668. Favourite: Blue God. Owners: Gautham Lala rep. Gainsvielle Stud & Agri Farm Pvt Ltd, Mr. Kishore P. Rungta & Mr. Saleem Fazelbhoy. Trainer: Arjun Mangalorkar.

2. SADDLE UP CUP (Div. II): SACRED CREATOR (Angad) 1, Dawn Rising (I. Chisty) 2, Bellissimo (M. Naveen) 3 and Perfect Halo (M. Rajesh K) 4. 3/4, 2-1/4 and 4. 1m, 15.25s. ₹26 (w), 11, 13 and 14 (p), SHP: 41, THP: 43, FP: 191, Q: 69, Trinella: 189, Exacta: 782. Favourite: Bellissimo. Owner: Mr. Reethan B.K. Trainer: Narayana Gowda.

3. STEWARDS GOLD CUP: MAPLE LEAF (Trevor) 1, Air Display (Vivek) 2, Jokshan (G. Vivek) 3 and Southern Force (S. Saqlain) 4. Not run: Disruptor. 1-1/2, 3 and 2-1/2. 1m, 13.19s. ₹35 (w), 14, 54 and 22 (p), SHP: 176, THP: 54, FP: 1,407, Q: 1,162, Trinella: 14,108, Exacta: 92,800 (c/o). Favourite: Excellent Ray. Owner: Mrs. Prabha Dominic. Trainer: S. Dominic.

4. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY: MOON’S BLESSING (F. Norton) 1, Peyo (Salman Khan) 2, Last Wish (I. Chisty) 3 and Salento (Antony) 4. 2-3/4, 4-1/4 and Nk. 1m, 23.67s. ₹35 (w), 20 and 22 (p), SHP: 32, THP: 39, FP: 164, Q: 83, Trinella: 425, Exacta: 302. Favourite: Last Wish. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

5. G. NITYANAND MEMORIAL BANGALORE WINTER MILLION: KNOTTY LEGEND (Trevor) 1, Rieko (Antony) 2, Magnetic (I. Chisty) 3 and Finley (F. Norton) 4. 4-1/2, Hd and 1-1/4. 1m, 11.75s. ₹13 (w), 10, 11 and 15 (p), SHP: 24, THP: 35, FP: 30, Q: 26, Trinella: 116, Exacta: 278. Favourite: Knotty Legend. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Ashok Ranpise, Mr. K. Manoj Kumar, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Srikanth Badruka, Mr. M.N. Nambiar, Mr. N. Swaroop Kumar & Mr. K. Shasha Bindu Das. Trainer: Prasanna Kumar.

6. BANGALORE RACE COURSE 161ST YEAR COMMEMORATION TROPHY: SHAMROCK (Suraj) 1, Santorino (L.A. Rozario) 2, De Villiers (Trevor) 3 and Auspicious Queen (Angad) 4. 3, 3-1/2 and 1-1/4. 1m, 36.79s. ₹15 (w), 11 and 13 (p), SHP: 20, THP: 21, FP: 25, Q: 14, Trinella: 28. Favourite: Shamrock. Owners: Mr. M. Ravi, Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam. Trainer: S. Narredu.

7. WINFAIR247 SPORTS GAMING PLATE: KALLU SAKKARE (R. Pradeep) 1, Chisox (P. Siddaraju) 2, Maroon (Chethan K) 3 and Indian Blues (G. Vivek) 4. 4, 1-1/4 and 1/2. 1m, 13.09s. ₹27 (w), 14, 24 and 48 (p), SHP: 63, THP: 89, FP: 192, Q: 130, Trinella: 5,155, Exacta: 8,098. Favourite: Kallu Sakkare. Owner: Mr. S.T. Kalappa. Trainer: Warren Singh.

8. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. I): WONDER WOMAN (Darshan) 1, Rainbow Dreamer (S. John) 2, Nevada Gold (G. Vivek) 3 and Regal Aristocracy (Antony) 4. 1/2, 1/2 and 2-3/4. 1m, 25.91s. ₹58 (w), 20, 18 and 14 (p), SHP: 60, THP: 43, FP: 499, Q: 368, Trinella: 3,195, Exacta: 8,495. Favourite: Regal Aristocracy. Owner: M/s. Blazing Saddles (PF). Trainer: S. Attaollahi.

Jackpot: ₹3,152 (93 tkts.); Runner up: 209 (601 tkts.); Treble (i): 454 (21 tkts.); (ii): 351 (58 tkts.).

