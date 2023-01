Bopanna, Ramkumar make early exit in Adelaide

January 11, 2023 08:22 pm | Updated 08:30 pm IST - NEW DELHI

Rohan Bopanna, seeded fifth with Matthew Ebden of Australia, lost 7-6(4), 7-5 to Nicolas Mahut and Tim Puetz in the doubles pre-quarterfinals of the $713,495 ATP tennis tournament in Adelaide on Wednesday.

Ramkumar Ramanathan and Miguel Angel Reyes-Varela went down 6-3, 6-4 to the second seeds Marcelo Arevalo and Jean-Julien Rojer.

Bopanna and Ramkumar had won the doubles title in Adelaide last year when they chose to partner as a temporary arrangement.

The results: $713,495 ATP, Adelaide: Doubles (pre-quarterfinals): Nicolas Mahut (Fra) & Tim Puetz (Ger) bt Matthew Ebden (Aus) & Rohan Bopanna 7-6(4), 7-5; Marcelo Arevalo (Esa) & Jean-Julien Rojer (Ned) bt Miguel Angel Reyes-Varela (Mex) & Ramkumar Ramanathan 6-3, 6-4.

$80,000 Challenger, Nonthaburi: Singles (pre-quarterfinals): Arthur Cazaux (Fra) bt Prajnesh Gunneswaran 6-7(5), 7-6(40, 6-3; Doubles (pre-quarterfinals): Yuki Bhambri & Saketh Myneni bt Zdenek Kolar (Cze) & Jason Taylor (Aus) 7-5, 6-3; Christopher Rungkat (Ina) & Akira Santillan (Aus) bt Fernando Romboli (Bra) & Arjun Kadhe 6-4, 6-2.

$40,000 ITF women, Nonthaburi, Thailand: Singles (first round): Kateryna Bondarenko (Ukr) bt Rutuja Bhosale 6-1, 1-6, 6-3; Doubles (pre-quarterfinals): Chompoothip Jundakate & Tamachan Momkoonthod (Tha) bt Rosalie van der Hoek (Ned) & Ankita Raina 7-5, 6-7(1), [11-9]; Erika Sema (Jpn) & Rutuja Bhosale bt Ku Yeon Woo & Park Sohyun (Kor) 3-6, 6-3, [11-9].