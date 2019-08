Reunion for Xisca Plate

Reunion runs with a good chance in the Xisca Plate (1,800m), the main event of the races to be held here on Monday (August 19).

1. SUBRAMANYA BHARATI PLATE (2,000m), 4-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 1-55 p.m.: 1. Hud Hud (ex: Trojan King) (1) Rohit Kumar 60, 2. Halo’s Princess (2) P. Sai Kumar 59.5, 3. Mossad (3) Afroz Khan 59.5, 4. Dippy Dip (5) Ajeeth Kumar 59, 5. Lion Heart (4) R.S. Jodha 57.5 and 6. Turf Emperor (6) Umesh 53.5.

1. HALO’S PRINCESS, 2. TURF EMPEROR

2. XISCA PLATE (1,800m), 3-y-o & over (Cat. II), (Terms), 2-25: 1. Reunion (1) Akshay Kumar 62, 2. Be Sure (3) Nakhat Singh 58.5, 3. Golden Fortune (6) Ajeeth Kumar 58, 4. Magical Skill (5) B.R. Kumar 58, 5. Air Strike (2) Aneel 55 and 6. Raajneeti (4) Ashhad Asbar 53.5.

1. REUNION, 2. BE SURE

3. CAPE KNIGHT PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 3-00: 1. Dillon (3) Deepak Singh 56, 2. Explosive (2) R. Ajinkya 56, 3. Red Snaper (1) Kuldeep Singh 56, 4. Ruletheworld (4) Surya Prakash 56, 5. Miss Marvellous (5) Umesh 54.5, and 6. Red River (6) Nakhat Singh 54.5.

1. MISS MARVELLOUS, 2. RULETHEWORLD

4. P.M. BOKDAWALA MEMORIAL PLATE (1,400m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 3-30: 1. Semper Fidelis (2) Kuldeep Singh 60, 2. Hailstorm (8) Gopal Singh 58, 3. Sea Castle (1) Aneel 57, 4. Your Grace (5) A.A. Vikrant 55.5, 5. Consigliori (7) Surya Prakash 54.5, 6. Dunkirk (3) Nakhat Singh 53.5, 7. Honest Hunter (6) B.R. Kumar 53.5 and 8. Victory Parade (4) Akshay Kumar 53.

1. VICTORY PARADE, 2. CONSIGLIORI, 3. DUNKIRK

5. BYERLY BRIGADE PLATE (Div. II), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 4-00: 1. Max (6) Afroz Khan 60, 2. Amazing Script (5) Ajeeth Kumar 58, 3. Mahira (10) Aneel 57, 4. Southern Meteor (9) Ajit Singh 56.5, 5. Holy Healer (3) Kiran Naidu 56, 6. Snow Castle (2) B.R. Kumar 55.5, 7. City Of Ayaansh (7) Rohit Kumar 54.5, 8. Promiseofhappiness (1) Rafique Sk. 52.5, 9. Smarty (8) Akshay Kumar 52 and 10. Super Act (4) Gaddam 51.

1. HOLY HEALER, 2. SMARTY, 3. AMAZING SCRIPT

6. CHARMINAR TROPHY (1,600m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 4-30: 1. Durango (1) Suraj Narredu 60, 2. Treasure Striker (4) Umesh 59, 3. N R I Power (2) Kuldeep Singh 58.5, 4. King Maker (3) Nakhat Singh 58, 5. Nayadeep (7) Rohit Kumar 56.5, 6. Siyabonga (10) Akshay Kumar 55.5, 7. Lockhart (9) Ajeeth Kumar 55, 8. Wings Of Eagles (5) B.R. Kumar 54.5, 9. Rutilant (8) Gaddam 52.5 and 10. On My Way (6) G. Naresh 52.

1. SIYABONGA, 2. WINGS OF EAGLES, 3. DURANGO

7. BYERLY BRIGADE PLATE (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 5-05: 1. Evon Von Brando (2) Surya Prakash 60, 2. Southern State (4) B. Nikhil 59, 3. Delphina (9) Akshay Kumar 58, 4. Shiloh (7) Zervan 56.5, 5. Khan Sahib (3) Gaddam 55, 6. Magic Street (5) Rohit Kumar 55, 7. Supurinto (10) Gaurav Singh 53.5, 8. Loch Stella (1) C.P. Bopanna 52.5, 9. Tammana (8) G. Naresh 51.5, 10. Escalating Striker (6) Umesh 50.5 and 11. N R I Fame (11) Kunal Bunde 50.5.

1. DELPHINA, 2. MAGIC STREET, 3. SHILOH

Day’s best: REUNION

Double: VICTORY PARADE — SIYABONGA

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i); 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.