Ramkumar makes doubles quarterfinals

Sports Bureau

Ramkumar Ramanathan and John-Patrick Smith defeated Lucas Pouille and Jack Sock 6-7(3), 7-6(4), [10-6] in the doubles pre-quarterfinals of the €134,920 Challenger tennis tournament in Nottingham on Wednesday. In the quarterfinals, the second-seeded Indo-Aussie pair will play British wild cards Arthur Fery and Felix Gill.

In the $25,000 ITF women’s event in Thailand, Rutuja Bhosale downed fourth seed Peangtarn Plipuech 6-7(8), 6-4, 7-6(4), while qualifier Vaidehi Chaudhari sailed past eighth seed Fang Ying Xun of China 6-2, 6-4.

The results:

€134,920 Challenger, Nottingham: Doubles (pre-quarterfinals): John-Patrick Smith (Aus) & Ramkumar Ramanathan bt Lucas Poulle (Fra) & Jack Sock (USA) 6-7(3), 7-6(4), [10-6].

$25,000 ITF men, Chiang Rai (Thailand): First round: Manish Sureshkumar bt Naoki Tajima (Jpn) 6-2, 6-2; Fajing Sun (Chn) bt Nitin Kumar Sinha 3-0 (retd.). Doubles (pre-quarterfinals): Pruchya Isaro & Thantub Suksumrarn (Tha) bt Shashank Theertha & Manish Sureshkumar 7-5, 7-6(5). $25,000 ITF women: First round: Michika Ozeki (Jpn) bt Riya Bhatia 7-6(5), 6-1; Rutuja Bhosale bt Peangtarn Plipuech (Tha) 6-7(8), 6-4, 7-6(4); Vaidehi Chaudhari bt Fang Ying Xun (Chn) 6-2, 6-4; Ankita Raina bt Gozal Ainitdinova (Kaz) 6-7(5), 7-5, 6-3.

$15,000 ITF men, Monastir: Doubles (pre-quarterfinals): Wissam Abderrahman (Tun) & Karim Maamoun (Egy) bt Shivank Bhatnagar & Dharmil Shah 6-4, 6-3. $15,000 ITF women: First round: Honoka Kobayashi (Jpn) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-1, 6-0. Doubles (pre-quarterfinals): I-Hsuan Cho (Tpe) & Ashmitha Easwaramurthi bt Beatrice Laura Pirtac (Irl) & Annerly Poulos (Aus) 6-4, 5-7, [10-4].

$15,000 ITF men, Tay Minh (Vietnam): First round: Dhakshineswar Suresh bt Minh Tuah Pham (Vie) 6-0, 6-1; Takuya Kumasaka (Jpn) bt Digvijay Pratap Singh 6-4, 6-0; Ken Cavrak (Aus) bt Suraj Prabodh 6-3, 6-4. Doubles (pre-quarterfinals): Rishi Reddy & Dhakshineswar Suresh bt Preston Brown & Kyle Seelig (USA) 6-3, 6-2; Shohei Chikami & Masamichi Imamura (Jpn) bt Seita Watanabe (Jpn) & S.D. Prajwal Dev 3-6, 6-0, [10-8].

$60,000 ITF women, Biarritz (France): Doubles (pre-quarterfinals): Lara Salden (Bel) & Prarthana Thombare bt Magali Kempen (Bel) & Lea Tholey (Fra) 6-2, 6-2.

$25,000 ITF women, Santo Domingo: Second round: Mel Elizabeth Gonzalez (Ecu) bt Sravya Shivani 6-2, 6-1; First round: Sravya bt Helena Bueno (Bra) 6-1, 6-1; Sharmada Balu bt Ana Carmen Zamburek (Dom) 1-6, 6-2, 7-5.

$25,000 ITF women, Tbilisi, Georgia: Second round: Arlinda Rushiti (Sui) bt Zeel Desai 5-7, 6-1, 7-6(7); First round: Zeel Desai bt Nutsa Tsintsadze (Geo) 6-1, 6-0. Doubles (pre-quarterfinals): Sandra Samir (Egy) & Zeel Desai bt Ksenia Lasikutova (Rus) & Valentina Ryser (Sui) 6-1, 6-4.

$25,000 ITF women, Madrid: First round: Yvonne Cavalle-Reimers (Esp) bt Vasanti Shinde 6-1, 6-0; Doubles (quarterfinals): Nina Ugrelidze (USA) & Vasanti Shinde w/o Georgia Drummy (Irl) & Marta Encinas (Esp).