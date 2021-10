Ramkumar-Cornea duo in last eight

The duo beat Germany’s Tim Sandakaulen and Henri Squire in the doubles pre-quarterfinals of the Challenger tennis tournament in Germany.

Ramkumar Ramanathan and Romania’s Victor Vlad Cornea beat Germany’s Tim Sandakaulen and Henri Squire 6-3, 3-6, [10-7] in the doubles pre-quarterfinals of the €44,820 Challenger tennis tournament in Ismaning (Germany).

Other results: €44,820 Challenger, Ismaning, Germany: Doubles (pre-quarterfinals): Szymon Walkow & Jan Zielinski (Pol) bt Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja 7-5, 7-6(10).

€66,640 Challenger, Brest, France: Doubles (pre-quarterfinals): Denys Molchanov (Ukr) & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) bt Sriram Balaji & Divij Sharan 6-3, 7-5.

$52,080 Challenger, Las Vegas, US: Singles (first round): Stefan Kozlov (US) bt Sasikumar Mukund 6-2, 6-4.

$15,000 ITF men, Madrid, Spain: Singles (first round): Stefan Micov (Mkd) bt Manish Sureshkumar 6-3, 4-6, 7-6(3).

$15,000 ITF men, Tallahassee, US: Doubles (pre-quarterfinals): Dusty Boyer & Toby Boyer 9US) bt Suraj Prabodh & Dhruv Sunish 6-2, 6-2.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Sidharth Rawat bt Ajeet Rai (Nzl) 7-5, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Egor Tsarapkin (Rus) & Matas Vasiliauskas (Ltu) bt Serinho Wijdenbosch (Ned) & Ajay Pruthvi Nemakal 6-2, 6-3.

$80,000 ITF women, Poitiers, France: Doubles (pre-quarterfinals): Estelle Cascino (Fra) & Camilla Rosatello (Ita) bt Sowjanya Bavisetti & Karman Kaur Thandi 7-5, 5-0, retd.

$25,000 ITF women, Austin, US: Singles (first round): Kayla Day (US) bt Pranjala Yadlapalli 6-3, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Giulia Crescenzi (Ita) bt Niditra Rajmohan 6-3, 6-0.