Zuccarelli well prepped for a repeat

December 25, 2022 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Mumbai:

Trainer Pesi Shroff’s ward Zuccarelli, who maintains his winning form, should score an encore in the Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy, the feature event of Sunday’s (Dec. 25) races. Rails will be placed 2 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 7 metres wide from 800m upto the winning post.

1. P.A. D’ AVOINE TROPHY (Div. II) (1,400m) Cl. IV, rated 20 to 46 (no whip), 2.00 p.m.: 1. Twelfth Earl (6) P. Vinod 59, 2. Cognosco (9) Shubham 58, 3. Daulat Mai (10) Mustakim Alam 58, 4. Justin (2) Bhawani 57.5, 5. Mysticism (5) Kirtish 57.5, 6. Precioso (3) Shelar 57.5, 7. Attained (8) P. Shinde 57, 8. Harriet (4) V. Bunde 56, 9. Mighty Wings (7) Merchant 56, 10. Edmund (1) Haridas Gore 55 and 11. Tarzan (11) N.B. Kuldeep 53.

1. TARZAN, 2. JUSTIN, 3. DAULAT MAI

2. R.R. KOMANDUR PLATE (1,600m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30, 2.30: 1. Ragnar (10) Bhawani 61, 2. She Is On Fire (12) R. Ajinkya 61, 3. Tasman (5) Haridas Gore 61, 4. Mysterious Girl (9) Kirtish 60.5, 5. The President (2) P. Trevor 60, 6. Right To Privacy (8) Neeraj 58.5, 7. Charming Star (11) C.S. Jodha 57, 8. Toofaan (3) Merchant 57, 9. Silver Steps (4) Zeeshan 55, 10. Caprifla (7) V. Bunde 50, 11. Royal Castle (6) P. Dhebe 50 and 12. Shadows (1) Peter 49.

1. TASMAN, 2. SHE IS ON FIRE, 3. TOOFAAN

3. MAHARASHTRA, GUJARAT & GOA-AREA TROPHY (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.00: 1. Hooves Of Thunder (1) Sandesh 59, 2. Kirkines (5) Neeraj 56, 3. Beyond Measure (3) S.J. Sunil 55.5, 4. Galloping Glory (2) V. Bunde 52.5 and 5. Chat (4) Parmar 52.

1. GALLOPING GLORY, 2. KIRKINES

4. KHEEM SINGH GOLD CUP (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only, 3.30: 1. Brahmos (9) R. Ajinkya 56, 2. Dream Alliance (6) C.S. Jodha 56, 3. Endurance (1) C. Umesh 56, 4. Opus Dei (4) P. Trevor 56, 5. Star Gallery (8) S.J. Sunil 56, 6. Azrinaz (2) Neeraj 54.5, 7. Maysara (3) Peter 54.5, 8. Portofino Bay (7) Sandesh 54.5 and 9. Versace (5) Bhawani 54.5.

1. PORTOFINO BAY, 2. ENDURANCE, 3. VERSACE

5. CHRISTMAS TROPHY (1,400m), Cl. III, 4-y-o and over, rated 40 to 66, 4.00: 1. Majestic Warrior (3) Mustakim Alam 60.5, 2. Multistarrer (1) Sandesh 60.5, 3. Desert Fire (4) C.S. Jodha 59.5, 4. Rambler (15) Zervan 59, 5. Arabian Phoenix (7) Neeraj 58.5, 6. Dragoness (11) Parmar 57.5, 7. Sunrise (12) P.Trevor 56.5, 8. Lord And Master (14) P.S. Chouhan 56, 9. Pure (6) P. Dhebe 55, 10. Dali Swirl (10) Merchant 54, 11. Empower (5) Mosin 54, 12. Treasure Gold (13) P. Shinde 52.5, 13. Intense Approach (8) N.B. Kuldeep 52, 14. Aries (9) A. Gaikwad 51.5 and 15. Nolan (2) V. Bunde 51

1. LORD AND MASTER, 2. PURE, 3. SUNRISE

6. MAHARAJA JIWAJIRAO SCINDIA TROPHY (Gr. 3) (1,800m) (Terms), 3-y-o and over, 4.30: 1. Zuccarelli (6) P. Trevor 60, 2. Juliette (2) C.S. Jodha 56.5, 3. Northern Lights (4) C. Umesh 51.5, 4. Blazing Bay (5) Merchant 50, 5. Caprisca (1) Parmar 50 and 6. Truly Epic (3) V. Bunde 50

1. ZUCCARELLI, 2. JULIETTE

7. P.A. D’ AVOINE TROPHY (Div. I) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 (no whip), 5.00: 1. Sovereign Master (3) P. Shinde 61.5, 2. Alpine Star (1) Mustakim Alam 57.5, 3. Phanta (8) P. Vinod 57, 4. Whatsinaname (6) Parmar 57, 5. Balenciaga (5) Haridas Gore 56.5, 6. Indian Crown (9) C.S. Jodha 56, 7. Rubik Star (4) Bhawani 56, 8. Excellent Star (2) Sandesh 55.5, 9. Flashing Famous (7) Peter 55, 10. Anoushka (10) Merchant 54.5 and 11. Midsummer Star (11) R. Ajinkya 54.5.

1. BALENCIAGA, 2. RUBIK STAR, 3. INDIAN CROWN

8. A. GEDDIS PLATE (1,200m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30, 5.30: 1. Alejandro (10) Bhawani 59, 2. Rhythm Of Nature (3) Merchant 58, 3. Demetrius (8) P.S. Chouhan 57.5, 4. Perfect Man (11) P. Vinod 56.5, 5. Nord (9) Peter 55, 6. Ahren (6) R. Ajinkya 54.5, 7. Spirit Bay (5) Zervan 54.5, 8. M’sarrat (2) Haridas Gore 54, 9. Myrcella (4) Zeeshan 54, 10. Intense Belief (7) P. Trevor 53, 11. Power Of Blessings (1) V. Bunde 53 and 12. C’est L’ Amour (12) Mustakim Alam 52.

1. SPIRIT BAY, 2. C’EST L’AMOUR, 3. INTENSE BELIEF

Day’s Best: PORTOFINO BAY

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.